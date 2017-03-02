تلقت لجنة زكاة كيفان دعما سخيا من رجل خير فضل عدم ذكر اسمه، حيث قام بكفالة 100 يتيم خارج الكويت، تبلغ قيمة الكفالة الشهرية 15 دينارا.



وفي هذا الصدد، ثمن رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس تعاون ودعم محسني الكويت الذين ساهموا بخيراتهم في تنفيذ مئات المشاريع الإنتاجية التي حولت الأسر من العوز إلى الانتاج والعطاء وكذلك تشييد المساجد والمدارس والمستشفيات والمستوصفات وإقامة حلقات القرآن الكريم وكفالة الأيتام ورعايتهم، آملين من الله جل وعلا القبول ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقال الخميس: نهدف من خلال استراتيجية اللجنة لتفعيل الاستثمار الأمثل في شريحة الأيتام، فنهتم بقضية التعليم ونجعلها محورا أساسيا، فنتابع مسيرة اليتيم الدراسية عن كثب، ومن خلال ما يجود به الخيرون نسدد عنهم الرسوم المدرسية، ونشتري لهم كل الالتزامات الضرورية للدراسة من ملابس وأدوات وشنطة مدرسية وغيرها من الاحتياجات.