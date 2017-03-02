بهبهاني: مجموعة الصداقة حققت العديد من الأهداف لصالح البلدين

لوزادا: دور ريادي للكويت في الأعمال الإنسانية وإغاثة المنكوبين حول العالم





باهي أبو العلا

أكد رئيس رابطة الصداقة الكويتية ـ البيروفية د.مصطفى بهبهاني أن العلاقات بين البلدين قوية وتتطور باستمرار، لافتا الى ان الاجتماعات الاخيرة بين الجانبين من خلال لجنة الصداقة قد حقت العديد من الاهداف، حيث استقطبت أعضاء مميزين في مختلف القطاعات ومن جميع شرائح المجتمع والذين سيساهمون مساهمة فعالة في خدمة المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن انخراط الشعوب والحكومات في الترويج لمصالحها بطرق عديدة ووسائل مختلفة لتحقيق أهدافها المنشودة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع مجموعة الصداقة الكويتيية ـ البيروفية بحضور القائم بالأعمال البيروفي رولاندو لوزادا.

وأضاف بهبهاني: أن الجهود الثقافية والاجتماعية لها الاكثر الكبير في الكشف والاعلان عن طبيعة إنجازات الشعوب على مدى التاريخ والأزمان، وتوضيح النجاحات التي سطرها الإباء والأجداد للاجيال المقبلة، لافتا الى ان الاهرامات المصرية، وأبو الهول، وآثار بلاد الرافدين، وحضارة فارس، وأهرامات بيرو، والآثار القديمة في المكسيك ودول أميركا اللاتينية تعبر عن حضارات الدول وتاريخ الانسانية، وظلت باقية وشامخة دليلا على انجاز شعوبها وأجيالها التي طواها الزمن.

وذكر ان هناك العديد من الانشطة الثقافية والشعبية التي تعبر عن العادات والتقاليد مع دول أميركا اللاتينية تندرج في هذا الإطار المهم، حيث سنعرض نماذج من تلك الحضارات الغنية بالمعلومات التاريخية، مبينا انه لا يخفى على أحد أن نجاح الملتقى المقبل يتطلب مجهودا وعملا دؤوبا من الجميع ورعاية من مختلف الجهات حتى يحقق اهدافه.

من جانبه، اكد القائم بالأعمال البيروفي رولاندو لوزادا أن بيرو تعتزم إنشاء حديقة جديدة باسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «أمير الانسانية» قريبا، وذلك تكريما لأعماله الإنسانية التي قام بها ودوره الكبير في جعل الكويت مركز انساني عالمي، مضيفا أن اجتماعات اللجنة تثري التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات من جميع الجهات الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

واوضح اوزادا أن الكويت دائما ما كانت سباقة في الاعمال الخيرية والانسانية ولها دور ريادي في اغاثة المنكوبين حول العالم، وهذا ما جعل بيرو بصفة خاصة ودول أميركا الجنوبية بشكل عام تشعر بالتقارب الكبير معها، متمنيا أن تتوطد العلاقات بشكل أوثق في المستقبل.