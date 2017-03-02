محمد راتب

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو ان احتفالات الكويت بالعيد الوطني وذكرى التحرير ما هي الا رسالة فخر وولاء للقيادة السياسية واعلان واضح من جميع ابناء الوطن بان المصير مشترك والأهداف واحدة، موضحا ان الحركة التعاونية راسخة في مبادئها وهي ثمرة من ثمار الاستقلال.

وذكر في تصريح صحافي ان الجمعيات التعاونية تشارك بأنشطة وفعاليات متنوعة وتطلق مهرجانات تسويقية واياما مفتوحة ابتهاجا بهذه المناسبة التي نحتفل بها في فبراير الخير من كل عام.

وأشار الى ان الحركة التعاونية كان لها حضور محوري ودور بارز في توفير الأمن الغذائي خلال فترة الاحتلال، وتحولت الجمعيات الى تجمعات للمقاومين الى جانب توفير السلع والأغدية للمواطنين والمقيمين.

وبين د.الشبو انه لا يمكن ان تنسى الحركة التعاونية تضحيات ابنائها الأبطال الذين قدموا دماءهم في سبيل تحرير الوطن وطرد الغزاة من ربوعه، مثمنا جهود التعاونيين في الأمس واليوم في تقديم صورة مشرقة للعمل التعاوني لن يمحوها التاريخ.



وتقدم بالتهنئة الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والحكومة ولأبناء الوطن وجميع التعاونيين بهذه المناسبة، داعيا الله ان تبقى الكويت دار أمن وأمان.