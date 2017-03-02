محمد راتب

أعلن رئيس مجلس الإدارة في جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الحداد تحقيق أعلى مبيعات في تاريخ الجمعية في العام 2016 بلغت 56547909 دنانير، وتوزيع 10%‏ من الأرباح على المساهمين، مشيرا إلى أن مركزنا المالي في تصاعد مستمر بالتوازي مع إطلاق الأنشطة الاجتماعية المميزة والمهرجانات التسويقية والقيام بالعديد من الإنجازات الإنشائية التي ستعزز من الملاءة بشكل اكبر مستقبلا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة رائد الرخيمي، حيث أوضح أن المشتريات بلغت 52.971.186 دينارا في حين كانت الأرباح 4.5 ملايين وهو اقل من العام الماضي الذي بلغت فيه 5.190 ملايين، مرجعا السبب وراء ذلك الى إقرار الكادر الوظيفي بكلفة 500 ألف دينار، ما بين زيادة رواتب ومخصصات نهاية خدمة، وزيادة المصروفات وما يتعلق بشؤون الأمن والحراسة ومصاريف الكي نت.

وبين ان انخفاض الارباح لم يؤثر اطلاقا على مستوى الخدمات ولا ما يستفيد منه المساهم، ولا على المركز المالي، فالأرباح لا يستفيد منها المساهمون مباشرة إلا ما يتعلق بالعائد على المشتريات، وما يتم تخصيصه لدعم السلع حيث تم تخصيص 500 ألف دينار لدعم السلع لهذا العام، إضافة إلى بند المعونة الاجتماعية. وأضاف الحداد انه وعلى الرغم من وجود مخصصات للأنشطة والمشاريع إلا أن النتائج المالية مميزة بشهادة أي محاسبي متخصص، فهناك زيادة في السيولة، والاحتياطي تجاوز 7 ملايين دينار، والمخصص الإنشائي 1.050 مليون، وهو يتماشى مع الخطة الإنشائية التي سنقـوم بها خلال السـنوات القادمة.

وردا على اللغط الحاصل بشأن وقفية سابقة بقيمة 700 ألف دينار، ذكر الحداد ان الوقفية كانت قبل سنوات وجرت مخالفة الجمعية بسببها وحرصنا على استردادها وتم لنا ذلك إلا أن الوزارة قامت بوضع حلول غير قانونية، ومنها أن تعود الوقفية لحسابات الجمعية، ثم قررت أن تعلق الوقفية كأمانات، وفي حل غير مقنع ارتأت أن تقسم على خمس سنوات وهو أمر غير قانوني، كما فرضت الشؤون حجز مبلغ 700 ألف أخرى مقابل هذه الوقفية لسلامتها من الخسارة، وهو ما أدى إلى تأخير عقد الجمعية العمومية الأمر الذي لا أتحمل مسؤوليته.

وحول النشاط الإنشائي الذي قام به مجلس الإدارة، أفاد بأنه كان حافلا بالإنجازات حيث انتهينا من أعمال سوق حولي 7 في شارع شرحبيل بمساحة 1500 متر مربع وهو مكون من سرداب وأرضي ودور اول وفرع جملة وتموين ونحن في التشطيبات النهائية بعد ترخيص الكهرباء والانتهاء من التأثيث.



وأشار الى ان فرع حولي 3 سيتم الانتهاء من أعماله قبل أقل من سنة، وجرى إتمام مخططات مكتبة الروضة وترسية الأمور الإنشائية وتخصيص موقع بديل على ان تجري عملية إعادة بنائها من ثلاثة أدوار مع التوسعة لتصبح 1100 متر مربع.

وفيما يخص البنشر ذكر الحداد أننا حصلنا على التراخيص اللازمة والمخططات لتوسيعه من 120 مترا إلى 180 مترا مربعا، وسنوقع مع المقاول قريبا ونبدأ في التنفيذ على ان تنتهي الاعمال خلال 6 أشهر، وجرى أيضا تطوير ممشى الروضة وتوريد وتركيب العاب رياضية ذات معايير عالية للسلامة.

وأضاف انه سيجري هدم واعادة بناء المول التجاري وحصلنا على الترخيص ليكون بمساحة 3100 مربع وهو مكون من سردابين مواقف سيارات وأرضي ودور اول، وربما يكون هناك دور ثان للاستفادة منه، بالإضافة الى وجود مشروع بالتعاون مع الشركات لتوسعة صيدلية الروضة التي تعتبر الأولى على صيدليات الكويت من جهتي المبيعات والخدمات.

وفيما يتعلق بتوسعة السوق المركزي، اوضح الحداد انه ستجري اعادة تقسيم السوق وتوزيع بعض الأنشطة، والعمل على قدم وساق لإتمام العمل خلال الفترة المقبلة، متوقعا ان تحتاج عمليات التوسع الى أكثر من سنة على الرغم من وضع أجندة زمنية والحصول على التزامات أدبية واستشارة المتخصصين، مشيرا الى اننا سنحرص على ان يكون هناك مطاعم وكافيهات تلبية لمطالبات أهالي المنطقة.

وفيما يخص الجانب الاداري، ذكر ان هناك العديد من الانجازات الادارية ابرزها الانتهاء من تطبيق نظام الباركود على مختلف السلع وفي الصيدلية، وتسكين موظفي الجمعية على الكادر الجديد، وانشاء قسم لتلقي الاتصالات والاستفسارات بإدارة كويتية، وتعزيز الدورات التدريبية، واستحداث قسم المرتبات والاجور وتعيين ٢١ مواطنا، والانتهاء من استصدار اذن العمل عن طريق الاون لاين، الى جانب تميزنا في السوشيال ميديا مع المساهمين ولدينا أكثر من ٢٢ ألف متابع على الواتساب.

تسويقيا، بين الحداد انه جرى اطلاق العديد من المهرجانات بواقع مهرجان في كل شهر للعموم، وميزنا العيد الوطني بمهرجان هلا فبراير، بالإضافة الى الاسبوع التركي والأسبوع المصري والمنتجات الخليجية، ومهرجانين للعطور والتجميل، ومهرجانين للقرطاسية، ومهرجان للوازم البر والصيف في مركز لوازم العائلة، إضافة إلى سلة مميزة للمساهم بقيمة ٥ دنانير وهي بقيمة ٧٣ دينارا، الا انه تم إيقافها من أعضاء لجنة المشتريات لأسباب لا نعلمها.

وخلال المؤتمر تحدث الحداد عن تميز جمعية الروضة وحولي بتقديم مجموعة رائعة من الانشطة الاجتماعية، مستدركا بأن قرارات الشؤون أعاقتنا على الرغم من توافر أكثر من ١.٤ مليون لا نستطيع التصرف فيها، فقد تم إيقاف العمرة والرحلات الترفيهية ودعم المدارس وأعطونا بدلا عنها دعم الحضانة، وهو أمر غير مفهوم لدى الكثيرين.