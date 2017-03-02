محمد راتب

تم تشكيل مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية برئاسة ناصر الهاجري، ومحمد الملا نائبا للرئيس، وعلي قاسم أمينا للسر، وجاسم الذكرالله أمينا للصندوق، وترأس اللجنة الإدارية والمالية والاستثمار سليمان المكيمي، واللجنة الاجتماعية اسحاق الكندري، ولجنة المشتريات عبدالرحمن بوطالب، ولجنة الإنشاءات عبدالله مال الله.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية الجديد ناصر عبدالعزيز الهاجري ان المرحلة المقبلة ستشهد انتقالة نوعية في تاريخ الجمعية وأنشطة متنوعة للجميع ومهرجانات تسويقية وتطويرا للخدمات وتحسينا لواقع الفروع والعروض المقدمة.



وأشار إلى أن مجلس الإدارة سيعكف على وضع خطة تطويرية شاملة لجميع النواحي، يكون المساهم هو المستفيد الأكبر منها، مؤكدا العمل بروح الفريق الواحد وتوزيع المهام ومنح الصلاحيات الكاملة للبدء بمسيرة الريادة والوصول إلى مصاف الجمعيات المتقدمة مع تطبيق سياسة الانفتاح على المساهمين والشركات.