محمد راتب
اسفرت انتخابات جمعية العارضية التعاونية عن فوز محمد لافي البريعصي بالمركز الاول 365 صوتا، تلاه مساعد خالد الرشيدي 363 صوتا، وحل ثالثا فهد ملفي المطيري 352 صوتا، ورابعا خلف حمود المطيري 344 صوتا، وخامسا مبارك فهد المطيري 326 صوتا، وسادسا محمد فالح المسيلم 287 صوتا، وسابعا مشاري علي الفضلي 278 صوتا، وثامنا فهد عوض العنزي 260 صوتا، وتاسعا يوسف شامخ الرشيدي 234 صوتا.
وكانت الانتخابات قد جرت في اجواء ديموقراطية بحضور مندوبي الشؤون والمساهمين الذين ادلوا باصواتهم بشفافية وفق نظام الصوت الواحد.