دارين العلي

علمت «الأنباء» عن توجه لدى وزارة الكهرباء والماء لإنشاء وحدة تنظيمية خاصة بالمناقصات التابعة لها، مكونة من جميع القطاعات في الوزارة.

وقالت المصادر إن مهمة هذه الوحدة ستكون العمل على المناقصة ومتابعتها مهما كان نوعها، بالتعاون مع القطاع المختص منذ بدء إعدادها ووضع المواصفات وصولا للطرح وتأهيل الشركات والتواصل مع لجنة المناقصات لاعتمادها وتوقيع العقد الذي سيقوم القطاع المعني بتنفيذه.



ولفتت المصادر الى انه تم عرض الفكرة على مجلس الوكلاء في اجتماعهم الماضي، وذلك للاطلاع وإبداء الرأي، تمهيدا للموافقة عليها أو عدمها.



وذكرت المصادر أن الهدف من هذه الفكرة هو تجميع العمل الروتيني الخاص بالمناقصات في إطار تنظيمي واحد لتسريع وتيرة العمل وحصرها بجهاز واحد بالتعاون مع القطاع المعني.