أعلنت وزارة الخارجية أمس بدء استقبال طلبات إصدار الجوازات الديبلوماسية والخاصة الإلكترونية اعتبارا من يوم الأحد 5 الجاري.

وقالت الوزارة في بيان صحافي انها توفر مركزا متكاملا لاستقبال وإنجاز المعاملات الخاصة بإصدار الجوازات الديبلوماسية والخاصة الإلكترونية.

وأشارت الى ان العمل بالجواز الديبلوماسي او الخاص غير الإلكتروني سيستمر العمل به حتى 30 يونيو 2018، لافتة الى انه تم وقف اصدار الجواز الكويتي السابق غير الإلكتروني بشكل نهائي.

وأوضحت ان فترة الاستقبال بالمركز ستكون من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية، وذلك في مقر الوزارة الكائن على شارع الخليج العربي بجانب قصر السيف.

وأشارت إلى ضرورة حضور أصحاب العلاقة للتبصيم والتوقيع الالكتروني يستثنى منهم من هم دون الـ12 سنة مع وجوب قيام الممثل القانوني لتلك الفئة العمرية المعفاة بتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بها وتشمل البطاقة المدنية الأصلية وشهادة الميلاد وصورة شخصية حسب المواصفات المحددة.

وذكرت انه على أصحاب العلاقة الاتصال على الأرقام التالية: 22415915 و22424463 و22419615 لحجز موعد للتقدم بطلب اصدار جواز الكتروني، مبينة ان فترة تلقي الاتصالات ستكون من التاسعة والنصف صباحا الى الثانية عشرة ظهرا، مؤكدة انها لن تستقبل اي طلب اصدار جواز الكتروني جديد دون موعد مسبق.

وحول المستندات المطلوبة لاستخراج الجواز الديبلوماسي أو الخاص، افادت الوزارة بأنها تشمل أربع صور شخصية قياس 4x5 حديثة والبطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها وجواز السفر الأصلي (لطلبات التجديد) وصورة عن شهادة الميلاد وصورة عن مرسوم التعيين أو القرار الوزاري أو الإداري الخاص بالتعيين.

وبينت ان من ضمن المستندات المطلوبة ايضا كتابا من جهة العمل بطلب اصدار جواز أو تجديده اضافة الى حضور صاحب العلاقة شخصيا.



أما عن مواصفات الصور الشخصية اللازمة لإصدار الجواز الديبلوماسي أو الخاص الالكتروني، فقالت الوزارة انها تتضمن صورة شخصية مقاس 4x5 سم مع ضرورة ظهور الوجه كاملا من أسفل الذقن إلى أعلى الجبين مع ظهور حواف الوجه من الجانبين.

وأضافت ان من مواصفات الصور المطلوبة ايضا ان تكون حديثة لا تتعدى مدة التقاطها ستة أشهر وأن تكون ذات جودة عالية وألوان لامعة وواضحة وليست ضبابية وذات خلفية زرقاء وأن تكون اضاءتها موحدة على أن يكون نظر صاحب الصورة موجها بشكل مستقيم الى الكاميرا وأن يكون الشعر بعيدا عن الوجه حتى تظهر حوافه بشكل واضح.