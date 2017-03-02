استقبل نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح في مكتبه بقصر بيان ظهر امس رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.سيد محمد الطبطبائي ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية د.سليمان أبا الخيل ورئيس محاكم دولة قطر الشرعية سابقا السيد عبدالرحمن بن عبدالله آل محمود واستاذ الفقه المقارن بجامعة الملك سعود د.عبدالعزيز بن سعود الضويحي، والسادة المشاركين في الملتقى الشرعي الأول للجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تحت عنوان «السماحة في التشريع الإسلامي» والمنعقد في الكويت.