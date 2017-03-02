أسامة أبو السعود

شارك وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد أسد عمادي يرافقه مدير إدارة مكتب الوزير مشعل العتيبي وممثلون عن الوزارة والأمانة العامه للأوقاف في الاجتماع الحادي عشر للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بالرياض بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بوزارات الأوقاف بدول مجلس التعاون.



وأشار الى أن اجتماع اللجنة تناول بحث ودراسة العديد من المواضيع في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإضافة إلى الاطلاع على العديد من أوراق العمل المعدة من المشاركين في بعض المواضيع قيد الدراسة، ومن ضمن ما تمت مناقشته والاتفاق عليه اعتماد ورقة العمل المعدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية بشأن الآلية الموحدة لمواجهة الأفكار المتطرفة من خلال المحاور العلمية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تم الاتفاق على عرض التصور المقترح المقدم من الأمانة العامه للأوقاف المتعلق بإنشاء مركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي تحت اسم مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث الوقفية على الاجتماع القادم لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف.