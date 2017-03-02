الجلاهمة: الأوقاف تجمع الكويتيين بجميع أطيافهم على فعل الخير لتحقيق مقاصد الواقفين الشرعية



ليلى الشافعي

أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة ان الاوقاف تجمع الكويتيين بجميع اطيافهم على فعل الخير، وان ملتقى الوقف الجعفري من الانشطة الرئيسية التي تقوم بها الأمانة، كما تقوم بتقديم الوقف كصيغة تنموية فاعلة في البناء للمجتمع وتفعيل ادارة الموارد الوقفية بما يحقق مقاصد الواقفين الشرعية وينهض بالمجتمع من جهة، ويقدم تجربة ادارة الوقف الجعفري في العمل الوقفي واستثمار الأوقاف وصرف ريعها على أوجه الصرف الخيرية التي حددها الواقفون.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لملتقى الوقف الجعفري السادس «الوقف الاقتصادي.. حياة ونماء»، والذي يقام برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحضور وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد الجبري بمشاركة كوكبة من الشخصيات العربية والاسلامية والمختصين في العلوم الوقفية والفقه.

وقال الجلاهمة: ان هناك 4 محاور للملتقى، المحور الأول: وقف الوقت ودوره في التنمية المعاصرة، والثاني: استثمار أموال الوقف بين ضوابط الاحكام الشرعية والجدوى الاقتصادية، والثالث: الشركات الوقفية، والمحور الرابع: التأمين والوقف. وتمنى توفير التغطية الاعلامية المناسبة لهذا الحدث، حيث انه يحظى برعاية اميرية سامية.

من جهته، أشاد نائب رئيس اللجنة التحضيرية ومدير ادارة الوقف الجعفري بالأمانة العامة للاوقاف م.أسامة الصايغ برعاية سمو الأمير لهذا الملتقى، مثمنا في الوقت ذاته تكليف سموه وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية بحضور الملتقى نيابة عن سموه، مثمنا في الوقت ذاته جهود أمانة الأوقاف في تقديم الدعم اللازم لأعمال الملتقى.

وأشار الصايغ الى ان مثل هذه الملتقيات مهمة في المجتمع الكويتي لبيان دور الأمانة في استثمار الأوقاف والصرف من ريعها على المشاريع الخيرية في المصارف المختلفة حسب شروط الواقفين وحسب رؤية الأمانة العامة للأوقاف، لافتا الى ان ادارة الوقف الجعفري حققت العديد من الانجازات التي ساهمت في تنمية المجتمع وتلبية احتياجات أفراده في العديد من المجالات سواء الصحية او التعليمية او الانسانية او دعم الفقراء والمحتاجين، وكذلك دعم عمل المساجد والحسينيات وغيرها.

بدوره، قال عضو اللجنة العلمية وعضو اللجنة الاستشارية للملتقى د.صالح الصفار: ان الملتقى يقترن مع اعياد الكويت الوطنية، مشيرا الى انه يبرز مدى تعزيز الوحدة الوطنية بين افراد الشعب الكويتي.



واضاف الصفار ان اللجنة العلمية للملتقى قد عقدت 30 اجتماعا للاعداد للملتقى.