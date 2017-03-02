- عرض التجربة الأميركية في دعم البحوث الاجتماعية
شارك مركز الآراء الخليجية في فعاليات الورشة لتي نظمها المركز الوطني للبحوث الاجتماعية ومركز رؤية للدراسات الاجتماعية في الرياض الأسبوع الماضي تحت رعاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث قدم مدير المركز د.سامر أبورمان ورقة عمل بعنوان «دعم الجهات الأوروبية المانحة للبحوث الاجتماعية.. رؤية تطويرية» حيث تناولت المحاور التالية:
الجزء الأول: المؤسسات المانحة الأوروبية.. نظرة عامة.
الجزء الثاني: نموذج مركز دراسات اجتماعية وعلاقته بالمؤسسات المانحة.
الجزء الثالث: نموذج مؤسسة مانحة داعمة للبحوث الاجتماعية.
الجزء الرابع: الخبرات المستفادة من النماذج الأوروبية في مجال دعم وتمويل الدراسات الاجتماعية.
الجزء الخامس: مقترحات ورؤية تطويرية في ضوء التجربة ودراسات سابقة.
كما عرض د.أبو رمان للتجربة الأميركية في دعم البحوث الاجتماعية بالنيابة عن البروفيسور الأميركي ديفيد سميث.
وقد تضمنت فعاليات الورشة بعض المحاضرات وجلسات النقاش بهدف الخروج بتصور ومقترحات لعلاقة تفاعلية ايجابية بين المؤسسات المانحة ومراكز البحوث الاجتماعية في المملكة.
يذكر أن مركز الآراء الخليجية لاستطلاعات الرأي بيت خبرة كويتي مستقل متخصص في الدراسات الاستطلاعية وسبق أن نفذ عشرات المشاريع البحثية في الكويت وخارجها ويرأس مجلس ادارته ماجد التركيت.