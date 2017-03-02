«الأيتام» مشروع ناجح يجب استثماره.. وتكلفة حفر البئر 100 دينار





تنفذ جمعية النجاة الخيرية سلسلة رائدة من المشاريع بدولة سريلانكا وتتنوع ما بين تعليمية وطبية وكفالة أيتام وبناء منازل للأسر الفقيرة وتشييد المساجد ودور العلم، وحفر الآبار وإقامة المشاريع الإنتاجية التي تحول الأسر من بؤر العوز والحاجة إلى العطاء والتنمية.



وفي هذا الصدد، قال مدير لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس: إن الجمعية تتلمس حاجات الشعوب الفقيرة وتقوم بالتعاقد مع الجمعيات الخيرية الرسمية والمشهرة في تلك البلدان لتنفيذ المشاريع الحيوية ذات الأثر الإيجابي الملموس في حياتهم، وبين الدبوس أنه خلال زيارته الحالية لدولة سريلانكا الصديقة قام بافتتاح مسجد المغفور له بإذن الله تعالي أحمد عوض المطيري وكذلك، مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ومسجد بداح الدوسري، وتحرص الجمعية على أن تكون هذه المساجد منارات ثقافية ودعوية وتربوية فتقام فيها حلقات تحفيظ القرآن الكريم وولائم إفطار الصائم ونوزع من خلالها الأضاحي.

وتابع: كما قمنا بزيارة تفقد العديد من منازل الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود لتقديم العون والدعم لها ففلسفة النجاة الخيرية لا تقتصر على تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة بل في التفكير في تحويل هذه الأسر من الفقر وسؤال الناس إلى الإنتاج والعمل بحيث تحدث تبرعات النجاة فرقا واضحا في حياة المستفيدين، وذلك من خلال توفير وسائل الكسب الحلال التي تناسب طبيعة الدول التي يقام بها المشروع، ففي بعض الدول تكون مركب الصيد وأخرى مزرعة وغيرها وهناك مزارع الدجاج والأبقار وإنتاج العسل ومكائن الخياطة والبقالات المتنقلة وغيرها من الأعمال التي تعزز قيمة العمل لدى العائلات وتحولها من العوز إلى العطاء.