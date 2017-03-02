فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات أن وزارة المالية رصدت 5 ملايين دينار كميزانية لمكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة المستحقين ممن انطبقت عليهم شروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أنه سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة والدرجات بالاختيار لموظفي الوزارة الشهر المقبل.
وكشف أن مكافآت الأعمال الممتازة سيتم توزيعها حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وستكون من 200 إلى 800 دينار للدرجات من الأولى حتى الخامسة وكذلك للموظفين غير الكويتيين ممن يعملون ببند المكافآت والعقود الخاصة.
أما للوكلاء المساعدين فتتراوح بين 1500 و2000 دينار، مؤكدا أن وزارة المواصلات تقوم الآن بإعداد الكشوفات الخاصة بمكافآت الأعمال الممتازة لإدخالها في النظام الآلي للوزارة.