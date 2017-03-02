25 فلساً لـ «الحكومي والتجاري» و«الاستثماري» 5 - 15 فلساً

استقالة وزير الصحة مازالت معلّقة

مريم بندق



اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعديل تعرفة الكهرباء والماء، وكذلك مواعيد التطبيق للقطاعات المختلفة.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بحسب القرار المعدل: ستكون التعرفة ثابتة 25 فلسا لكل كيلوواط واحد للقطاعين التجاري والحكومي، وستطبق على القطاع الحكومي أولا بدلا من تاريخ 22 نوفمبر المقبل، يليه القطاع التجاري في 22 مايو المقبل، ثم «الاستثماري» في ٢٢ أغسطس المقبل.

وأضافت المصادر: ستبدأ تعرفة القطاع الاستثماري بـ 5 فلوس للكيلوواط الواحد، ثم تتدرج الى ان تصل الى 15 فلسا على حسب عدد الكيلوواط المستهلكة.

هذا، وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان استقالة وزير الصحة د.جمال الحربي لم يتم حسمها (مازالت معلقة حتى الآن).

وكان الحربي قد تقدم باستقالة مكتوبة يوم الاثنين الماضي.

وأضافت المصادر انه لم يتم التطرق في اجتماع المجلس امس الى مطالبة قياديي هيئة مكافحة الفساد بتقديم استقالات.

تسوية الديون وحالات الإعسار في أبريل





مريم بندق



حصلت «الأنباء» على الجداول الزمنية التي اعتمدها مجلس الوزراء لتحريك العجلة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية.

وتضمنت الجداول أنه سيتم في يناير 2018 توفير المختبرات الأهلية الخاصة بالفحص الجمركي على البضائع عامة والمواد الغذائية خاصة في المنافذ الحدودية والجمركية.

وعلى صعيد تسوية حالات الإعسار، حددت مهلة زمنية حتى أبريل المقبل لإنجاز القانونين المقدمين الى مجلس الوزراء، الأول حول إعادة تأهيل وتصفية المؤسسات، والثاني حول إعادة الهيكلة الطوعية للديون وحالات الإعسار لتقديمهما الى مجلس الأمة .

هيا الودعاني أميناً عاماً للجهاز المركزي للمناقصات

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتعيين هيا احمد الودعاني أمينا عاما للجهاز المركزي للمناقصات العامة بدرجة وكيل وزارة.

الجداول الزمنية لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال

















أعرب عن شكره وتقديره واعتزازه إلى الأشقاء في دول التعاون على ما أبدوه من مشاعر أخوية في مشاركة الكويت في احتفالاتها





مجلس الوزراء إجراءات لتحديد أسقف الإنفاق بالميزانية العامة للدولة



المجلس اطلع على التقرير الدوري لبرنامج إعادة تأهيل مشاريع البيئة





وفي تفاصيل جلسة أمس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه إلى الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي قادة وشعوبا على ما أبدوه من مشاعر أخوية تلقائية صادقة في مشاركة الكويت في احتفالاتها الوطنية بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ56 ويوم التحرير الـ 26 المجيدين والتي جسدت عمق العلاقات الحميمة التي تربط بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي والإيمان المشترك بوحدة الهدف والمصير، معربا عن ثنائه على حسن التنظيم والإعداد الذي واكب الاحتفالات الوطنية وهو ما أظهرها بالصورة المثلى والمرجوة، مثمنا الجهود الطيبة التي بذلها رجال وزارة الداخلية في إعداد وتنظيم الإجراءات الأمنية والمرورية اللازمة والتي ساهمت في إدخال البهجة والسرور والفرحة في النفوس وأشاد أيضا بالتغطية الإعلامية المميزة التي أبرزت مظاهر الاحتفال في جميع محافظات الكويت، معبرا عن الشكر لكل الجهات التي ساهمت في عملية تنظيم وتنسيق الاحتفالات الوطنية، وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة يستذكر المجلس بكل الاعتزاز والعرفان المواقف البطولية والشجاعة لشهدائنا الأبرار وكل التضحيات التي قدموها لهذا الوطن العزيز، سائلا المولى القدير أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه ويعزز مكانتها في ظل قيادتها الحكيمة.



واطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالة الموجهة لسموه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المتضمنة الإعراب عن التقدير لسموه وللشعب الكويتي للحرص على الحفاظ على وحدة الصف العربي وبذل الجهد الصادق لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية فيما يخدم المصالح العربية العليا.



كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقد عبر فيها عن تثمين الولايات المتحدة الأميركية للكويت كشريك حكيم وثابت ولدورها القيادي في الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والأولويات الإنسانية، كما أكد الرئيس الأميركي في رسالته على أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي عقد في واشنطن والتطلع إلى تحقيق المزيد من الخطوات المثمرة في جلسات الحوار القادمة لدعم مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.



ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة والمتضمنة دعوة صاحب السمو الأمير لحضور مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 5 الى 9 يونيو 2017 والمتمثل في الحفاظ على المحيطات والبحر والمياه البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.



هذا، وقد شرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد ولي عهد مملكة البحرين الشقيقة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والتي تركزت حول العلاقات الأخوية والروابط الحميمة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة المجالات والميادين والتي تم خلالها التأكيد على موقف الكويت المتضامن مع الأشقاء في مملكة البحرين تجاه كافة الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها لتعزيز أمنها واستقرارها.



كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش، والذي أقيم في مملكة بلجيكا مؤخرا بهدف تحقيق التوافق الدولي لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي وتفكيك خلاياه.



واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الإجراءات المقترحة لضمان نجاح منهج وضع أسقف للانفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة وبدء التخطيط متوسط المدى وقرر تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات.



كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى التقرير الدوري لبرنامج إعادة تأهيل مشاريع البيئة للفترة من أكتوبر - ديسمبر 2016.

إدانة التفجير الانتحاري لمركز الشرطة في قسطنطينة

أدان مجلس الوزراء حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا للشرطة في مدينة قسطنطينة شرق الجمهورية الجزائرية الشقيقة يوم الأحد الماضي والذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، مجددا موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأسبابه والذي ترفضه كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.

إشادة بجهود البحرين

بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد ثمّن المجلس الجهود التي قامت بها السلطات البحرينية مؤخرا بالقبض على مطلوبين في قضايا إرهابية، كما استنكر المجلس حادثي التفجير الإرهابيين اللذين وقعا في منطقة السنابس وشمال المنامة بمملكة البحرين الشقيقة واللذين أسفرا عن إصابة عدد من رجال الأمن، مؤكدا تأييد الكويت لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لمحاربة قوى الشر والضلال التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة الشقيقة.