محمد راتب

دعا رئيس نقابة القطاع النفطي الخاص منصور ناصر المطيري أعضاء مجلس الأمة إلى تحري الدقة بخصوص ما أثير أخيرا بشأن انتخابات النقابات الجديدة، مشيرا إلى انها تمت وفق القانون ودستور الاتحاد العام لعمال الكويت في المادة 69 منه التي تنص على أن الاتحاد هو الممثل لجميع العاملين ويحق له الإشراف على جميع الانتخابات النقابية.

وذكر أن ما أثير من أن الهيئة العامة للقوى العاملة ووزيرة الشؤون تدخلوا في العمل النقابي كلام عار عن الصحة، موضحا أن الجمعيات العمومية بصفتها السلطة العليا للنقابة هي التي تدخلت فقط، وقد تم خلال الانتخابات استبدال النقابات المحتكرة بدماء شابة.

وطالب بالإسراع بإقرار قانون تنظيم العمل النقابي المدرج في مجلس الوزراء وإيصاله إلى مجلس الأمة لتفادي مثل هذه الأحداث، حيث سيكون القانون الجديد رادعا لكل محتكر، مع تنظيم انتخابات شفافة بين النقابات، لا احتكار فيها لأي فئة، ويكون القضاء هو الفيصل والمشرف الأول والأخير عليها، وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات القطاع الحكومي واتحاد البترول، مبينا أن القانون يمنح جميع النقابات الحق في المشاركة في المؤتمر العام للاتحاد العام لعمال الكويت.