أشاد الشيخ مشعل المالك بالدور الذي قام به النقابي المخضرم حسين صقر عبداللطيف خلال مسيرته النقابية، والذي شغل العديد من المناصب النقابية خلال مسيرته.

فقد كان أول رئيس للاتحاد العام لعمال الكويت وأول رئيس لاتحاد العاملين بالقطاع الحكومي والمدير العام المساعد في منظمة العمل العربية السابق ومؤسس اول نقابة في الكويت وهي نقابة وزارة الصحة.

هذا، وأهدى النقابي حسين صقر كتاب «رحلة داخل الذاكرة مع الحركة العمالية الكويتية» الى الشيخ مشعل المالك، وذلك تقديرا لجهوده الاجتماعية ومبادراته المتنوعة في خدمة الكويت وجميع فئات المجتمع، مشيدا بدور الشيخ مشعل المالك وحرصه على التواصل مع الجميع بما يحقق الفائدة والخير ويسهم في النهوض في الخدمات وتبني الأفكار الإيجابية التي تسهم في تطور الكويت وتخدم أبناءها.

بدوره، شكر الشيخ مشعل المالك، حسن صقر عبداللطيف على مبادرته الكريمة، مؤكدا أنه سيبقى دائم الحرص على تقديم كل ما من شأنه خدمة الكويت والكويتيين في جميع الظروف.