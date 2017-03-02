أسامة أبوالسعود

حذرت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت مؤسسة البترول من الرضوخ لمطالب وزارة المالية بحق عمال القطاع النفطي.

وقال أمين سر النقابة فهيد الكفيف في تصريح صحافي ان سياسة ترشيد الإنفاق هو مطلب رئيسي لكل جهات ووزارات الدولة وهناك العديد من أبواب الهدر التي يجب وقفها فورا في مختلف جهات الدولة وليس منها بالطبع حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي.

وأكد الكفيف ان حقوق ومكتسبات العاملين خط احمر لا يمكن المساس به او التنازل عن اي منها ويجب على المؤسسة القيام بدورها أمام وزارة المالية بالدفاع عن حقوق العمال الذين يعملون في أصعب الظروف للحفاظ على شريان الكويت الأول ومصدر دخلها الرئيسي وهو القطاع النفطي.

وجدد الكفيف التحذير من اي مساس بحقوق عمال القطاع النفطي ولن نسمح به او نتهاون معه وهو إعادة لأجواء التأزيم