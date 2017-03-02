افتتح في العاصمة الپولندية وارسو معرض للفن التشكيلي الخليجي نظمته الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية تحت رعاية سفارتنا في وارسو.

ووصف سفير الكويت لدى پولندا عبدالله العسكر في اتصال هاتفي مع «كونا» معرض الفن التشكيلي الخليجي بأنه يعكس جانبا آخر من الحياة الثقافية ليس للكويت فحسب وإنما لدول مجلس التعاون الخليجي قاطبة باعتبارها وحدة متكاملة في ضوء الفعاليات الثقافية المتبادلة بين الدول الخليجية وپولندا.

وأعرب عن أمله أن تساهم إقامة المعرض المتميز الذي يضم لوحات لفنانين كويتيين وخليجيين في ابراز صورة دول مجلس التعاون الخليجي المشرقة ويبرز التراث الثقافي لهذه الدول من خلال اللوحات الرائعة التي عرضتها ثلة من ابرز الفنانين التشكيليين الخليجيين.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير العسكر عن خالص الشكر للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ممثلة برئيسها عبد الرسول سلمان والتي تحتفل حاليا بذكرى مرور خمسين عاما على إنشائها، منوها بتألق فناني دول مجلس التعاون الخليجي الذين شاركوا في هذه الفعالية الثقافية المهمة وساهموا في إيصال صورة الخليج الحديث الى المواطنين الپولنديين.

كما أعرب عن شكره وتقديره لوزيرة الثقافة الپولندية ورئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الپولنديين ومديرة قاعات العرض (غاليري) ماريا بوستيك على اهتمامهم بإبراز ونشر الفن والتراث الخليجي الذي يعتبر مرآة لحضارة الخليج وشعبه.

وأشاد سفيرنا لدى پولندا بجهود جميع المشاركين والمنظمين والقائمين على هذا المعرض وجعله في مستوى راق يعكس الصورة التي تليق بمكانة وسمعة الكويت.

وأكد السفير العسكر أن العلاقات بين الكويت وپولندا متميزة على مر السنين وتحظى بالاحترام والتفاهم المتبادلين على جميع الأصعدة، ما يعزز تطلعات البلدين لتحقيق ما فيه خير ومصلحة شعبيهما من خلال تعميق الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا الثقافية.