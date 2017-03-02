اختتم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأسبوع الثقافي الكويتي في إطار تظاهرة (صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016) بتونس بعرض مسرحية (العائلة الحزينة) لمسرح الخليج العربي وسط حضور رسمي وجماهيري واسع بمركب محمد الجموسي الثقافي.

وقال سفيرنا لدى تونس علي الظفيري في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت على هامش حفل الاختتام إن الأسبوع الثقافي الكويتي نجح في عرض جزء من المخزون الثقافي للكويت انطلاقا من الموسيقى ووصولا الى المسرح مرورا بمعرضين للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي ومحاضرة عن التراث والآثار الكويتية قدمتها الشيخة فرح الصباح.

وأضاف السفير الظفيري أن هذه الأسابيع الثقافية تلعب دورا حيويا في التعريف بثقافات الدول وتساهم في التطور الفكري والحضاري الإنساني بالإضافة إلى أنها تشكل فرصة لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الدول عموما والكويت وتونس خصوصا معربا عن الأمل في أن تستمر مثل هذه التظاهرات الثقافية بهذا الزخم الكبير وأن تتعزز العلاقات الثقافية والفكرية والفنية بين مختلف الدول العربية ما يساهم في تنمية وتطور شعوبها.

من جهته، ذكر الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورئيس الوفد الكويتي د.بدر الدويش ان المجلس حرص على إقامة أسبوع ثقافي ثري في مدينة (صفاقس) حيث انطلق بعرض موسيقي للفن الفولكلوري الكويتي بمشاركة أحد رواد الغناء بالكويت الفنان القدير حمد البلوشي وكذلك الفنان الناشىء حمد القطان.

وأضاف الدويش أن الفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية كانت حاضرة في الأسبوع الثقافي عبر معرض مشترك للفنان محمود أشكناني والمصورة بشاير القطان بالإضافة إلى تخصيص محاضرة عن الآثار والتراث التاريخي الكويتي للباحثة الشيخة فرح الصباح التي قدمت لمحة عن الاكتشافات الأثرية في الكويت وجهود الحكومة للمحافظة عليها وصيانتها.

وأوضح «ان الأسبوع الثقافي الكويتي اختتم فعالياته بعرض (العائلة الحزينة) لمسرح الخليج العربي وهي مسرحية متميزة حازت العديد من الجوائز آخرها جائزة أحسن عرض متكامل للدورة الـ17 لمهرجان الكويت المسرحي» متوجها بالشكر للجمهور التونسي وخاصة بمدينة (صفاقس) والذي أثبت ذائقة فنية رائقة ورغبة وشغفا للاطلاع على الثقافة الكويتية.

في السياق ذاته أكدت المنسقة العامة لتظاهرة (صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016) هدى الكشو أنه «من الأهداف الرئيسية لإقامة الأسابيع الثقافية هو الترويج للثقافة العربية باختلافاتها وتنوع اختصاصاتها ومجالاتها من بلد إلى آخر لكن يبدو أن الهدف هو أسمى من ذلك بكثير فمن خلال الأسبوع الثقافي الكويتي اكتشفنا كم هي جميلة الكويت بتراثها ومخزونها الثقافي وبمحبتها لتونس ودعمها للتونسيين سواء ثقافيا أو اقتصاديا».

وشددت الكشو على أن «الأسبوع الثقافي الكويتي كان فعلا مسك الختام للأسابيع الثقافية العربية والأجنبية في (صفاقس عاصمة الثقافة العربية) والكويت رفعت اليوم رهانا كبيرا بأن تكون داعمة أولى لهذه التظاهرة وللثقافة عموما في تونس».

وأعربت عن أملها في أن يكون الأسبوع الثقافي الكويتي مناسبة لإطلاق شراكات ثقافية بين الكويت وتونس عبر إنجاز مشاريع للتبادل والانتاج الثقافي المشترك «وأن نسعى لإرساء سوق بين البلدين للكتب والفن والأدب والمسرح والسينما وكل التجليات الثقافية».