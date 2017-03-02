دشنت حملة «الكويت إلى جانبكم» مشروعا لإيواء وإغاثة النازحين والمتضررين في مناطق المواجهات في محافظة (الضالع) اليمنية.

وقال عضو (الهيئة اليمنية - الكويتية للإغاثة) الرئيس الدوري للحملة طارق عبدالواسع في تصريح صحافي انه تم تدشين مشروع ايواء للنازحين في مديرية (مريس) وما جاورها بمحافظة (الضالع) حيث تم توزيع مستلزمات الايواء لأكثر من 950 أسرة واشتملت على الفرش والبطانيات وأدوات المطبخ والنظافة.

وأثنى عبدالواسع على «الدور الإيجابي الكبير» الذي تقوم به الكويت من خلال تقديم الإغاثة العاجلة في اليمن، معربا عن الشكر للكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذه المساعدات.