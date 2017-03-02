يشارك وفد من ديوان المحاسبة في زيارة رسمية لجهاز الرقابة الأعلى الألباني بجمهورية ألبانيا خلال الفترة من 6 -7 مارس الجاري لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال أنشطة التدقيق وتطوير المهارات المهنية لدى الجانبين.

ويترأس وفد الديوان كبير مدققين بإدارة الرقابة على القطاع الأول للوزارات والإدارات الحكومية إبراهيم بوكبر، وبعضوية كل من اختصاصي منظمات دولية في إدارة المنظمات الدولية فاطمة القطان، ومدقق مشارك في الإدارة الأولى للرقابة على الشركات فاطمة العبدالجليل، ومدقق مشارك في إدارة شؤون التوظف ومتابعة المال العام شيخة الزير.

وقالت عضو الوفد المشارك فاطمة العبدالجليل إن الزيارة تهدف إلى تفعيل اتفاقية التعاون بين ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الأعلى الألباني في العديد من المجالات الرقابية أهمها استراتيجية إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والسياسات الخاصة بالحكم الرشيد (الحوكمة) والمؤتمر العلمي السنوي.

وأشارت العبدالجليل إلى أن الاتفاقية تسلط الضوء على سياسات وإجراءات التدقيق والمراجعة وفق معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، بالإضافة إلى التعرف على الأدلة الارشادية المعمول بها في جهاز الرقابة الأعلى الألباني.

جدير بالذكر أن الجهازين الكويتي والألباني أبرما عام 2008 اتفاقية تعاون بينهما لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مجال الرقابة والتدقيق وتوسيع أفق ومجالات التعاون والتنسيق بين الجهازين في المنظمات الرقابية التي يشاركان بها.