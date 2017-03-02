دارين العلي





"الدفاع" عرضت مخلفات متفجرات الغزو العراقي



حذر مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أصحاب المخيمات من ترك مخلفاتهم ، وطالبهم بضرورة تنظيف مواقع تخيمهم ، وإلا سيٌعرضون للمساءلة القانونية والغرامة .

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم البيئي لإعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي لمركز الحياة الفطرية في منطقة اللياح صباح اليوم بتنظيم من معهد الكويت للابحاث العلمية، بمشاركة الهيئة العامة للبيئة وعدد من الجهات المعنية.

وأكد الشيخ عبدالله الأحمد على أهمية الحفاظ على البيئة البرية والحياة الفطرية الصحراوية في الاستدامة البيئية.

بدورها عرضت إدارة المتفجرات في وزارة الدفاع امام المشاركين في الورشة مخلفات الالغام والمتفجرات التي تجدها في البر من إبان الغزو ووضحت كيفية التعامل معها.

وقد ساهم ممثلو الجهات المشاركة في فعالية اللياح بغرس ٢٠٠٠ نبتة في الموقع مع طلبة المدارس والجامعات.





