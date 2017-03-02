توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من اليوم الخميس مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية.

وقال القراوي ،ان البلاد تأثرت مساء أمس الاربعاء بجبهة هوائية باردة تكاثر معها الغيوم وصاحبها سقوط أمطار على اغلب المناطق والتي من المتوقع ان تقل فرص سقوط الامطار تدريجيا نهار اليوم الخميس.

واضاف ان الطقس مساء اليوم بارد والرياح جنوبية شرقية متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و 35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و 15 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه من قدمين إلى خمسة اقدام.

وذكر ان الطقس نهار غد الجمعة سيكون دافئا والرياح متقلبة الإتجاه شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 25 و 28 درجة مئوية في محطة الأرصاد الرئيسية في مطار الكويت الدولي.

وقال ان الطقس سيكون باردا مساء الجمعة والرياح متقلبة الاتجاه شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تتراوح بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح بين 14 و 16 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من قدم إلى أربعة اقدام.

وتوقع القراوي ان يكون الطقس نهار السبت المقبل مشمسا والرياح شمالية غربية متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 25 و 28 درجة مئوية.

واضاف ان الطقس مساء السبت سيكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى تتراوح بين 14 و 16 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من قدم إلى اربعة اقدام