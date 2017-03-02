«هند صبري ممثلة عبقرية»

الممثل المصري مصطفى فهمي الذي يشارك في بطولة مسلسل «حلاوة الدنيا» متحدثا عن الفنانة التونسية هند صبري التي تقاسمه البطولة، حيث يجسد فهمي دور عمّ هند التي تكتشف إصابتها بمرض السرطان يوم زفافها، ما يضعها في حالة اكتئاب شديد، إلا أنها تحاول أن تخرج من أزمتها وتحاول البحث عن الأشياء الإيجابية والجيدة في الحياة. وحسب كلام مصطفى فهمي فقد أدت هند صبري الدور بإتقان شديد.