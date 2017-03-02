أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 3 27.3 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6767 نقطة و 2.76 نقطة للوزني و10.1 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو22.1 مليون دينار كويتي (نحو 71 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 273.9 مليون سهم تمت عبر 6339 صفقة.
وكانت أسهم شركات (المستثمرون) و(ابيار) و (الاثمار) و(الامتياز) و(منازل) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (نابيسكو) و(اعيان ع) و(ابار) و(سنام) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا.