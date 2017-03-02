أكد متسابق الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق ان دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية في أول انجاز من نوعه يسجل باسم دولة الكويت وانه "لم يأت من فراغ" وانما بفضل العمل المتواصل والاصرار على رفع علم الكويت بشتى المحافل.

وأعرب العبدالرزاق في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عن فخره لدخول موسوعة جينيس بشكل رسمي وتوثيق الإنجازات الوطنية عالميا مشيرا الى ان تزامنها مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية واستقبال سمو الامير له مؤخرا بعد تحقيقه اللقب الثالث وهو ابسط مايمكن تقديمه للوطن في هذه الأيام الوطنية.

وقال ان الهدف من المشاركات هو التواجد على منصات التتويج ورفع اسم وعلم الكويت في مختلف المحافل الدولية "وهو ما توجته بدخول موسوعة غينيس واثبات قدرات الشباب الكويتي على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المشاركات وأقواها".

واثنى العبدالرزاق على دعم ومساندة القيادة السياسية ممثلة في سمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء اضافة الى وزارة الشباب والهيئة العامة الرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية اضافة الى دعم ورعاية القطاع الخاص من خلال شركة زين للاتصالات وبين التمويل الكويتي وشركة كاوازاكي وبورت مارين.

وكانت موسوعة جينيس للأرقام القاسية قد أعلنت يوم امس الاربعاء عن انجاز كويتي جديد وغير مسبوق من خلال تحقيق بطل العالم في الدراجات المائية الكويتي يوسف العبدالرزاق اكبر انجاز رسمي ومعترف به من قبل المنظمات الدولية وهو تحقيق لقب بطولة العالم لثلاث أعوام وهو ما لم يحققه اي متسابق آخر.

وتلقى العبدالرزاق الرسالة الرسمية من قبل الموسوعة مذيلة بالتهنئة كما قام الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو اي ام) بالاعلان عن هذا الإنجاز العالمي الاول من نوعه والذي سجل باسم دولة الكويت.

يذكر ان المتسابق يوسف العبدالرزاق هو اول كويتي يحقق لقب بطولة العالم من خلال الفوز باللقب عام 2006 في فئة 800 سي سي لكبار المحترفين في بطولة العالم السنوية التي ينظمها اتحاد (آي جي أس بي ايه) في ولاية اريزونا الامريكية. (النهاية)