شن تنظيم "داعش" الإرهابي، صباح اليوم الخميس، هجوماً على قوات مشتركة تتولى تأمين مناطق شمال شرق مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، قبل إجبارهم على التراجع، بحسب مصدر عسكري.

وقال النقيب نزار الشجيري، الضابط في الجيش العراقي إن "عناصر تنظيم داعش هاجموا صباح اليوم مواقع الحشد الشعبي وقوات الجيش في منطقة أبو خدو شرق مدينة سامراء، باستخدام عجلات (سيارات) مصفحة وأسلحة متوسطة وقذائف صاروخية".

وأضاف الشجيري أن "الهجوم استمر نحو ساعتين تمكنت خلاله قوات الجيش العراقي من صده وإجبار المسلحين على التراجع".<br>

ولم يتحدث الضابط العراقي عن سقوط خسائر بشرية أو مادية في صفوف الجانبين.

من جانبه، قال "الحشد الشعبي" إن قواته أحرقت إحدى السيارات المصفحة التابعة لتنظيم "داعش"، خلال عملية التصدي للهجوم.

وأوضح الحشد، في بيان له، أن قواته "صدت هجوماً في منطقة البو خدو، وأحرقت عجلة تابعة لداعش نوع همر وقتلت من فيها"، من دون تحديد عددهم.