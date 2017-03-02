أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري ما انفردت به «الانباء» عن توقيع قروض الشريحة الثانية من الوقود البيئي بقيمة 6.2 مليارات دولار.

وكشف المطيري خلال حفل تكريم العاملين في مصفاة ميناء عبدالله بمناسبة الانتهاء من عمليات الصيانة الشاملة بنجاح ان «البترول الوطنية» ستوقع نهاية مارس الجاري او بداية ابريل عقود تمويل الشريحة الثانية من تمويل المشروع مع 10 بنوك عالمية، بالإضافة إلى بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي في العاصمة الكورية سيئول الذي يتصدر عملية التمويل الضخمة بمساهمته بتمويل مليار دولار في التمويل العالمي.