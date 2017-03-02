أكد نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية الكويتية مطلق العازمي اليوم الخميس أن عملية الصيانة الشاملة للمصفاة والتي انتهت مؤخرا استغرقت 38 يوما بتكلفة 2ر6 مليون دينار كويتي (نحو 3ر20 مليون دولار امريكي).

وقال العازمي في كلمة له خلال حفل تكريم العاملين في المصفاة بمناسبة الانتهاء من عمليات الصيانة الشاملة بنجاح إن الصيانة المقبلة ستكون بعد خمس سنوات مشيرا إلى أن طاقتها التكريرية تبلغ 270 ألف برميل يوميا وتنتح فعليا وفقا للخطة 260 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن عملية الصيانة الشاملة للمصفاة تضمنت صيانة نحو 2000 معدة دوارة وتنفيذ 200 عملية ربط مع مشروع الوقود البيئي إضافة إلى تفتيش 4037 خطا من خطوط الأنابيب وتحديث برج التجزئة لوحدة النفط الخام.

وأوضح أن عملية الصيانة شهدت أيضا تصنيع 1354 من أنابيب الربط القصيرة داخل المصفاة مشيرا إلى تنفيذ أعمال الصيانة ضمن الفترة المحددة والتكلفة المرصودة وبدون وقوع حوادث كبيرة "وهذا أمر يستحق الثناء ومثال يحتذى به".

وأثنى العازمي على جهود أفراد فريق الصيانة الشاملة لمصفاة ميناء عبدالله والفرق العاملة الأخرى في مشروع الوقود البيئي والدوائر المشاركة من شركة البترول الوطنية الكويتية للتخطيط والتنفيذ الناجح خلال عملية الصيانة.