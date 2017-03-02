دشنت جمعية الهلال الاحمر اليوم الخميس 16 بئرا في عدد من مدارس العاصمة التنزانية دار السلام وذلك بالتعاون مع شركة المباني الكويتية.

وقالت سفارة الكويت في دار السلام في بيان ان حفل التدشين جرى بحضور سفير الكويت لدى تنزانيا جاسم الناجم ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي انور الحساوي والمدير التنفيذي للاتصالات في شركة المباني شعاع القاطي.



وثمن الحساوي بدوره في تصريح صحفي عقب التدشين المشاركة في الأعمال الانسانية التي تنفذها جمعية الهلال الاحمر الكويتي "لا سيما ان تعاونها مع سفارة دولة الكويت لدي تنزانيا يعزز الثقة للمضي قدما في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".

وقال الحساوي ان هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي تنفذه جمعية الهلال الأحمر الكويتي في تنزانيا وجاء ضمن المشاريع التي تنفذها في افريقيا من أجل تحسين الوضع الانساني في ظل الجفاف في القرن الافريقي.



واضاف ان مشروع (سقيا الماء لمحاربة الجفاف في افريقيا) يأتي من ضمن المشاريع التي تنفذها الجمعية في دول افريقية عدة مشيرا الى ان "مبادرات الجمعية تناولت قضايا رئيسة تحتاجها تنزانيا في الوقت الراهن خاصة في مجال المياه وهو عصب الحياة".

واكد ان "الكويت ستظل داعمة لكل جهد انساني تماشيا مع النهج الثابت لسياساتها الخارجية لتقديم المساعدات انسانية لكل الدول المحتاجة وانطلاقا من أصالة شعبها الذي جبل على حب الخير والبر والاحسان والعطاء".



واعرب الحساوي عن شكره لوزارة الخارجية الكويتية وسفير دولة الكويت لدى تنزانيا جاسم الناجم وجميع المسؤولين في تنزانيا "على دعم جهود العمل الخيري والإنساني".

من جانبه اكد السفير الناجم في تصريح صحفي ان تدشين مشاريع حفر الآبار "يأتي تجسيدا للاهتمام الذي تولية دولة الكويت وقيادتها الرشيدة لتحسين الأوضاع الإنسانية في دار السلام في تنزانيا وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتخفيف معاناتهم".

وقال ان سفارة دولة الكويت لدى تنزانيا تسعى مع جمعية الهلال الاحمر بشكل حثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها نتيجة موجة الجفاف القاسية التي تعاني منها دار السلام والتي ضربتها خلال السنوات القليلة الماضية مضيفا انه تم حفر الآبار في المدارس بواقع 16 مدرسة حاليا.

وأكد الناجم اهمية المشاريع التي ينفذها الهلال الاحمر في تنزانيا التي تعاني وغيرها من دول منطقة شرق افريقيا من الجفاف وقلة المياه الجوفية وكذلك المواد الغذائية.



من جانبها قالت المدير التنفيذي للاتصالات في شركة المباني شعاع القاطي ان مشروع الآبار في دار السلام يأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها الشركة طوال العام من خلال دعم عدد من القضايا والحملات ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة المباني بالتعاون مع العديد من جهات المجتمع المدني.

واشارت القاطي الى ان شركة المباني أطلقت مع الهلال الاحمر في يونيو الماضي مبادرة التبرع لحفر آبار مياه صالحة للشرب في القارة الافريقية التي تعاني من الجفاف الشديد موضحة ان تبرعات الخيرين ساهمت في توفير 16 بئرا في تنزانيا في العاصمة دار السلام.





