أبنائي الصغار



د.طارق البكري

رحلة العلم



إعداد: د.طارق البكري



رحلة العلم أيها الأحبة الصغار. رحلة دائمة لا تتوقف ولا تعرف الجمود ولا الحدود. رحلة تحدّ دائمة قائمة مستمرة.. لا تستقر ولا تموت، فكل يوم هناك جديد نتعلمه، ليس علمنا محدودا فقط في المدرسة، ففي كل مكان نتعلم، وفي كل لحظة يوجد جديد نستفيد منه.



حدثني بعض الأصدقاء الذين أزور مدارسهم من حين لآخر أنهم يتابعون كل جديد من خلال المجلات العلمية أو من خلال القنوات العلمية المتخصصة أو البرامج الخاصة بذلك.

أفرح كثيرا عندما أسمع أصدقائي الصغار يتحدثون عن العلم بفرح، دون أن يتذمروا أو يحتجوا من الكتب والبرامج التي تهدف الى تنمية المعارف والمعلومات العامة. بل إني لأفرح أكثر مما تتوقعون عندما يخبرني بعض الأحبة الصغار أنهم حريصون على اقتناء الكتب العلمية الخاصة بالأطفال، وأحيانا الكتب الخاصة بالكبار.



وأكثر ما يثير إعجابي هؤلاء الصغار الذين يحرصون على تدوين المعلومات المفيدة والاحتفاظ بها في كراساتهم الخاصة، ولا أقصد كراسات المدرسة أو المعلومات التي تقتصر على كتب المدرسة، وهم يحرصون على متابعة المحطات الفضائية التي تقدم برامج وثائقية مثل عالم الحيوان أو التقارير التي تتحدث عن الشعوب أو الابتكارات والابداعات المختلفة.. ويسجلون ما يعجبهم ليخبروا به أصدقاءهم. شيء رائع حقا.. وهذا ما يجعلني أطير من الفرح.



قد تسألني أيها الصغير الحبيب وما شأني لأطير من الفرح؟ لا تستغرب أيها الابن الصغير من مشاعر الكبار نحوكم، فنحن نسعد عندما نشعر بهمتكم العلمية لأن العلم وحده هو الذي يرفع الأمم ويعلي راياتها ويبقيها خفاقة دائما. لا شيء يوازي العلم، ورسولنا الكريم أوصانا بأن نطلب العلم ولو كان بالصين، وليس المقصود طبعا فقط في الصين، لكنها دعوة لطلب العلم ولو كان هذا العلم في مكان بعيد.



واليوم أيها الأحبة علم الدنيا كلها بات بين أيدينا.. نراه على مختلف الشاشات وبكبسة زر واحدة، ننقل العالم بأسرة ويصبح بين يدينا.. من الصين واليابان وكوريا شرقا الى أميركا وكندا وكل العالم غربا. مسيرة العلم أيها الأحبة لا تتوقف، والأمم كما علمنا تقاس بمدى تقدمها العلمي وفي مختلف المجالات.. وقديما برع الأجداد العرب في علومهم فأناروا بها العالم. وصحيح أننا اليوم تأخرنا عن العالم بمسافات، لكننا اليوم سعداء بكم لأننا نراكم حريصين على العلم والتعلم. هنيئا لنا بكم.. والابداع ينتظركم. واصلوا العلم والتعلم.

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اخترت لكم أيها الأصدقاء اليوم مجموعة أخرى جميلة من قصص الأطفال التي أحببتها ويمكن قراءتها من خلال موقع «عصافير» المفتوح للجميع والخاص بالأطفال، والذي يتضمن الكثير من القصص الممتعة إضافة إلى مجموعة من الألعاب والرسوم والتسالي.



أنا كل الألوان



طلال يحب الألوان.. ويراها في كل مكان، إلى درجة أنه أعطى لكل شعور من مشاعره لونا معينا.



يقول طلال: أنا أزرق عندما أحس بالهدوء والطمأنينة، أزرق كالسماء الصافية في يوم ربيعي هادئ.. عندما آخذ حماما مريحا، عندما أتحدث إلى صديق، عندما آخذ نفسا عميقا، وكلما أحس بذلك أحتاج قسطا كافيا من النوم.



طلال يقول إن لمشاعره ألوانا أخرى.. فهو أصفر عندما يشعر بالسعادة.. واسود عند الحزن.. ورمادي.. وأحمر.. وغير ذلك.



ويشرح مع كل لون وجهة نظره بألوان مشاعره.يا ترى هل أنت أيضا تفكر بأن لكل شعور لونا؟ هيا بنا نقرأ القصة على موقع «عصافير» للأطفال.



هناء الآلية في يوم من الأيام كانت هناء جالسة في غرفتها بعد يوم متعب من الواجبات المنزلية، نادتها أمها مرارا وتكرارا:



«هناء من فضلك انشري الغسيل».



«هناء رتبي غرفتك».



«هناء ضعي صحنك في المجلى».



كرهت هناء الواجبات المنزلية.. وفجأة خطرت لها فكرة مثيرة.

قالت: «ماذا لو اخترعت بنتا آلية تشبهني تماما.. تقوم بدلا مني بهذه الواجبات؟».



انطلقت المخترعة الصغيرة هناء للعمل، وبعد سهر طويل أنهت اختراعها.



يا ترى هل ستتمكن هناء من التخلص من هموم الواجبات المنزلية؟ هذا ما سنعرفه عند قراءتنا للقصة.

أضعت تنيني



استيقظت جنى وذهبت الى المطبخ لتحضر وجبة الإفطار لها ولتنينها ككل صباح.. وضعت صحن النقانق للتنين وكأسا من الحليب وموزة لها.. نادت على التنين، لكنه لم يرد.. ذهبت تبحث عنه في أرجاء البيت، لكنها لم تجد تنينها.



خرجت الى الحديقة فوجدت كلبا يلعب بالكرة.. الكلب لاحظ الحزن باديا على وجه جنى.. سألها عن السبب.. فقالت له إنها أضاعت تنينها.. وهو صديقها المفضل.



لكن ما هذا التنين؟ وكيف اختفى؟



هيا نقرأ القصة كاملة لنعرف سر التنين صديق جنى المفضل.



فرسان مملكة الحلوى وتنين الكراميل عنوان القصة مشوق وجذاب.. يا ترى ما سر هذه المملكة الغريبة.. مملكة من الحلوى والكراميل؟



تقول القصة: في قديم الزمان، في غابة بعيدة، كانت هناك مملكة تدعى مملكة الحلوى، وكان يحكمها ملك حكيم اسمه الملك أبو مصاصة.



ما هذا الاسم الغريب؟ لا شك أن وراء هذا الاسم سرا من الأسرار.. فقد كان يملك مصاصة عملاقة يضربها على الأرض فيخرج منها ما لذ وطاب من الحلوى.



وفي يوم وضع الملك المصاصة على حافة النافذة ثم نام.. وعندما استيقظ لم يجدها.. هل تريد يا صديقي أن تعرف ما حدث بعد ذلك؟



هيا نقرأ القصة كاملة.. في موقع «عصافير» المجاني للأطفال

القرش البهلوان المدهش

حزايتنا القرش البهلوان المدهش



قصة: د.طارق البكري



كان القرش الضخم بشكله الجميل الأنيق وأنيابه البيضاء اللامعة الناصعة البياض يضحك على الدوام بلا انقطاع.. وكان يبدو على غير شاكلة أقرانه القروش الذين يرهبون الناظرين إليهم، فيهرب الجميع من أمامهم، متجنبين نظراتهم وشكلهم المرعب.

أما هذا القرش المدهش فلم يكن مرعبا على الإطلاق.. يوزع ابتساماته وضحكاته على جميع سكان البحر من أسماك صغيرة وعملاقة.. وحتى الوحوش الخطيرة.. ورغم أنه أشرس الأسماك بلا منازع، ويتربع على قمة الأسماك الشرسة، فإنه كان لطيفا أكثر مما يتوقع الجميع.

وفي صباح كل يوم، كان القرش الضخم الضاحك المدهش يقوم بهوايته المفضلة، وهي السباحة العنيفة.. يصعد إلى الأعلى حتى تحرقه حرارة الشمس وتصيب جسده مباشرة.. ثم يغوص في الأعماق بخفة، ثم يعوم من جديد نحو سطح البحر، ثم الغوص مرة أخرى بكل قوة قاصدا الأعماق السحيقة وكأنه بهلوان البحر.

كان يفرح ويضحك وهو يرى الأمواج الكثيرة والعملاقة تتكون من حوله كلما عام وكلما غاص.. وأجمل اللحظات عنده عندما يسقط مثل صاروخ «طوربيد» في أعماق البحر، ثم يرتطم بالرمل فيتناثر الرمل في كل مكان، حتى يشكل زوبعة رملية هائلة تختلط بماء أعماق البحر، وتمضي فترة استراحة تأمل قصيرة، حتى تهدأ ثورة الرمال، وتعود إلى مكانها، ويعود الماء صافيا شفافا من جديد.. فيعود هو إلى لعبته المفضلة.

وفي يوم كانت السماء مليئة بالغيوم.. وكانت الشمس غائبة لا يظهر منها شيء.. وكان الظلام يعم المكان فوق البحر وفي أعماقه.. لكن القرش المدهش لم يعبأ بكل هذا الظلام.. وأراد أن يمارس لعبته المفضلة.. وهوايته المحببة.. صار يصعد إلى الأعلى بكل عنف.. ثم يسقط من صفحة الماء العليا إلى الأعماق السحيقة ملقيا جسده الثقيل.. فيرتفع الماء وترتج الأعماق.. وضحكته مجلجلة في الأمكنة كلها.

كان القرش يرمي نفسه في العمق وهو لا يرى أمامه.. وفجأة.. ارتطم بصخرة لم ينتبه لوجودها.. وكان الارتطام على جانب جسده ولم يكن على رأسه مباشرة.. لكنه ارتطم بقوة شديدة سمع صوتها كل كائنات البحر.. وخاف منها سكان المكان والساكنين حتى مسافات بعيدة.

القرش المدهش خرج من هذه الضربة الموجعة ضاحكا باسما كعادته، مثلما هو دائما، إلا أنه قرر التوقف عن القيام بلعبته اليومية.. حتى تنقشع غيوم السماء، ويعود ضوء الشمس ليتسلل متغلغلا في الماء. أدرك أن الضربة الأولى كانت سليمة.. ومن يعلم ماذا سيحدث بعد الضربة الثانية؟!



قصة وعبرة قارورة الماء كتبها: أحمد صوان انتصف النهار، ونحن مستمتعون بالرحلة البرية، فهذه أول مرة ندخل في عمق الصحراء وننصب خيمتنا الجميلة، وقد ساعدنا والدي في الاستعداد لهذه الرحلة، فلدينا طعام كاف وماء كثير وأدوات طبخ وكرة وحبال وغيرها من أدوات الرحلة.. حقا، إنها أجمل رحلة في حياتي. والآن حان وقت الغداء.

نادت أمي: غيداء، زاهر، تعاليا، نضج اللحم.



أجبتها على الفور: أمي، انتظري قليلا أرجوك، سننهي النفق بعد قليل، أنا أحفر من جهة، وغيداء تحفر من الجهة المقابلة.



كان أبي قد أحضر معنا أربع قوارير مملوءة بالماء، أبقى ثلاثا منها بجانبنا، والرابعة تركها بعيدا عنا قليلا بجانب تلة قريبة.



انتهى الحفر في النفق، واتصل الطرفان، فقلت لأختي: سأحضر قارورة ماء لنملأ النفق.



أجابتني أختي: الماء قليل هنا، وعلينا أن نقتصد فيه، هيا - يا زاهر- نغسل أيدينا ونأكل.



أجبتها: هيا يا أختي.



ملأت قارورة الماء بسرعة، لتغسل أختي يديها، فتدفق الماء كثيرا، فقالت: على مهلك يا زاهر لا تسرف.



فأجبتها: لا تقلقي، لدينا ماء كثير، صُبّي... صُبّي.



ردت غيداء: إذا لم تقتصد في الصب فسينتهي الماء.



جاء دور غيداء لتصب على يدي، فأمالت القارورة قليلا قليلا، ليسيل الماء بهدوء على يدي، وكان هذا الأمر يزعجني، فأتظاهر بأني موافق على ما تقوله، ثم أذهب إلى القارورة البعيدة، فأكمل غسل يدي كما أريد.



تغدينا غداء لذيذا، وغسل أفراد الأسرة أيديهم بقليل من الماء، وغسلت مثلهم، وذهبت إلى القارورة البعيدة لأغسل يدي كما أريد.



عند الغروب طلب إلينا أبي أن نتهيأ للعودة، فقالت له أمي: يا أبا زاهر، نفد الماء في هذه القوارير، أرجوك أحضر القارورة الرابعة، لنغسل أيدينا، ونطفئ الجمر الباقي من النار التي أشعلناها.



ذهب أبي ليحضر القارورة الاحتياطية التي تركها على التلة، وما أشد عجبه عندما حملها فوجدها فارغة! عاد أبي غاضبا يسأل: من أفرغ هذه القارورة يا أولادي؟

أجبته على الفور: أنا يا أبت كنت أغسل يدي منها.



رد علي: الكيس يا ولدي يفكر في الأمر قبل وقوعه، هذه القارورة كانت للطوارئ، ثم التفت إلى أمي قائلا: يا أم زاهر، نظفوا أيديكم بأي قماشة ريثما نصل إلى البيت، أما النار فسأطمرها بالتراب أنا وزاهر.



ركبنا السيارة، وانطلقنا نحو بيتنا، ونحن نتحدث عن جمال هذه الرحلة وأعمالنا فيها، تذكرت فعلتي فشعرت بالحرج الشديد، وقد ازداد حرجي عندما بدأ الدخان يتصاعد من مقدمة سيارتنا، فتوقف المحرك، ونزل أبي من السيارة، وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وبحث عن السبب، فوجد ثقبا في أنبوب المبرد فقال: نريد ماء، ولا ماء لدينا يا زاهر!

وقعت كلمة أبي على أذني كصاعقة! أبي يريد ماء ولا ماء لدينا.



قال أبي: سننتظر إلى أن يبرد المحرك، ثم يمكننا أن نسير بالسيارة مسافة قصيرة توصلنا إلى الشارع العام.



نظر أبي إلي، فعرفت ماذا يريد مني، فقلت له: أنا آسف يا أبت! لن أسرف في غسل يدي في الرحلة القادمة إن شاء الله.



علت ابتسامة صغيرة وجه أبي، فخف حرجي، لأنهم ضحكوا، ولأنهم صدقوني فيما قلت، مع ذلك كانت الساعة التي انتظرت أسرتي فيها أطول ساعة في حياتي.

قصة مصورة











أسماء ومعان



مناطق كويتية



الجهراء:



قرية الجهراء تحولت الى مدينة كبيرة وكان لها أسماء منها: كاظمة القديمة، وجو الحريبين من أسماء الآبار، ودارت حولها معارك سميت « الحريبين».



وعندما حفروا إحدى الآبار انهجرت المياه فسميت الجهرة، وكان بها أبراج لمراقبة الأعداء، وكل واحد منها يسمى «الفولة»، وكل رابية مستوية تسمى الجهراء، كما كانت غنية بالخضراوات والاشجار خاصة النخيل، وتلك الفترات ـ أي الاربعينيات ـ كانت تغذي الكويت بالنخيل وثمارها.



تيماء:



اسم لماء حلو في «نجد» وجدوا الماء هناك فسميت القرية بـ «تيماء»، اما الشيخ سالم المبارك فأطلق عليها «الجوهرة» لأنها جميلة وغنية.



المقوع:



كانت فيها آبار عذبة وجاء الاسم لأن قاعها مستو مع الارض، وخالية من أي ربوة أو ارتفاع. المهبولة:



كانت تسكنها امرأة مجنونة تخيف الناس فسميت بالمهبولة أي المجنونة.



منطقة اللياح:



أرض تشبه في الخارطة ثورا، وجاء الاسم بمعنى الثور الأبيض، ويقال لأن أرضها بيضاء ولامعة، وايضا تسمى اللياح، وايضا الشمس البيضاء هي لياح.

اختلافات



بين الصورتين سبعة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن.





هل تعلم؟

*الثعبان ليس له آذان ظاهرة لكنه يسمع عن طريق موجات الصوت التي يلتقطها لسانه ويترجمها لآذانه الداخلية.



*ذكر الباعوض لايلسع لأنه يتغذى على عصارات النباتات والأزهار، أما الإناث فهي التي تقلق نوم الكثيرين منا لأنها تعيش على امتصاص الدماء لتجد طعامها جاهزا.



*السم المميت الذي يفرزه أخطر أنواع قنديل البحر، الذي يعيش قرب سواحل استراليا، يقتل رجلا خلال مدة لا تتجاوز أربع دقائق.

ومع ذلك فهذا الحيوان الرخوي البحري تلتهمه السلاحف البحرية التي يشبه فمها المنقار، دون أن يلحق بها أي أذى.



*الكوبرا الهندية عبارة عن حية من اخطر الحيات لأنها إذا عضت الإنسان قتلته في الحال ومع ذلك فهي لا تحب الاعتداء على الناس ولا تفكر في قتل الإنسان أو الحيوان ألا إذا فكر في الاعتداء عليها وهي كمعظم الثعابين تعطي التحذير قبل أن تفكر في الهجوم على عدوها.



*السلحفاة تعمر إلى نحو 150 سنة.



*لون دم جراد الحقل أبيض.



*الدلفين هو أذكى الحيوانات.



*الإسفنج حيوان بحري وليس نباتا.



*الحية أعدى أعداء الإنسان. قنفذ البحر يمشي على نهايات أسنانه.



*بعض العناكب تمكث 520 يوما دون طعام.



*أسرع الحيوانات المائية سمك القرش.



*التمساح هو من أطول الحيوانات عمرا إذ انه يعيش نحو 250 سنة.



*الذباب يكره في الألوان: الأزرق، الأصفر، الأحمر، الأبيض، الأخضر.



*الضفدع لا رقبة له لذلك فهو غير قادر على تدوير رأسه ولا ثنيه باتجاه الأرض

لون