عبدالله الأحمد: موسم التخييم يعتبر الكارثة الكبرى للهيئة بسبب ما يتركه من تأثير على البيئة البرية

المساحة المحمية في البلاد تبلغ حالياً 15% نسعى لزيادتها والأمر بيد المجلس الأعلى للبيئة

افتتاح محمية الجهراء للزوار في موعد أقصاه الربيع المقبل دارين العلي





حذر المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد أصحاب المخيمات من ترك مواقع التخييم الخاص بهم دون إزالة المخلفات والنفايات بعد انتهاء موسم التخييم قريبا لان ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية.

وأكد الأحمد في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في ورشة العمل الميدانية حول إعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي في محمية اللياح والتي نظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية تحت شعار «لنغرس اليوم لغد أجمل»، أن الهيئة لديها حصر كامل لمواقع التخييم وأصحاب المخيمات من البلدية، لافتا إلى أنه سيتعرض لمخالفة وتغريم كل من يترك الموقع دون تنظيف.

واعتبر أن موسم التخييم يعتبر الكارثة الكبيرة بالنسبة للهيئة بسبب ما يتركه من تأثير على البيئة البرية في ظل ضعف الوعي البيئي وعدم وجود حملات توعوية واسعة للمخيمين ما يؤدي إلى ترك مخلفات كثيرة في مناطق التخييم، مشيرا إلى توجه للهيئة لزيادة الحملات التوعوية لرواد البر.

وحول توجه الدولة لزيادة المساحات المحمية لفت الأحمد إلى أن المساحة المحمية تبلغ حاليا 15% من المساحة العامة للبلاد، مشيرا إلى توجه للهيئة لزيادة مساحتها ويحتاج ذلك إلى تعاون ومجهود كبيرين مع بلدية الكويت والأمر يعود إلى المجلس الأعلى للبيئة لإعطاء الموافقة على ذلك.

وعن إجراءات افتتاح محمية الجهراء أمام الجمهور أعلن أنها تسير بالشكل المطلوب لإنهاء التحضيرات لاستقبال الرواد وتخصيص الأماكن التي يستطيع الزوار الوصول إليها وتوفير الخدمات الخاصة بهم، على ان يتم افتتاحها في حد أقصاه الربيع المقبل.

أما عن مشروع (اللياح) لإعادة تأهيل البيئة التي تم تدميرها بسبب الدراكيل فقد أثنى الشيخ عبدالله الأحمد على جهود الجهات المنفذة، مقدرا اجتهاد جمعيات النفع العام والمراكز التطوعية ومدارس التربية ومشاركتهم في الزراعة وإثراء الحياة البرية ومكوناتها الطبيعية، وأضاف أن المحمية تضم عددا كبيرا من النباتات الفطرية بهدف زيادة الغطاء النباتي في الكويت، مبينا أنه تمت (يوم أمس) زراعة 2000 شتلة بيئية تنوعت بين العرفج والأرطة وغيرها من النباتات المناسبة لبيئة الكويت.

وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة، قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة إن الورشة التي يشارك في فعالياتها نخبة من المتخصصين بالدولة في مجال إعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي تهدف إلى التعريف بأهمية البيئة والارتقاء بالتوعية البيئية وإبراز أهمية الحفاظ على البيئة الصحراوية وغرس المبادئ البيئية في أذهان الأجيال المقبلة.

وأضاف أن هذه الفعاليات التي تقيمها الكويت ممثلة بمعهد الأبحاث وغيره من المؤسسات المعنية تتوافق مع مقررات اتفاقات (ريو) الثلاث الخاصة بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتي وقعت عليها الكويت وتحث جميعها على إعادة تأهيل المواقع المدمرة والتوسع في برامج التخضير وتجميل البيئة.

وأثنى الأحمد على جهود المعهد التي حولت منطقة اللياح من اكثر المناطق تضررا في العالم وفقا لتصنيف الأمم المتحدة إلى منطقة مزدهرة تم إعادة تأهيلها وإعادة الحياة الفطرية وتعافي التنوع البيولوجي فيها هو إنجاز يدفع إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على المكونات الطبيعية للنظام البيئي في المنطقة والتي تمثل ثروة طبيعية يجب تنميتها وتطويرها.

جهود «الأبحاث»

من جانبه قال مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الأبحاث د.سمير الزنكي ممثلا المدير العام للمعهد د.سميرة السيد عمر إن إحياء هذه الفعالية يؤكد حرص الكويت على المحافظة على البيئة البرية ومواردها واهتمامها بحمايتها بكل ما تملك من إمكانات علمية وتكنولوجية.

وأضاف الزنكي ان البلاد بذلت جهودا كبيرة لتطوير في البنية التحتية في منطقة اللياح ما اثر سلبا عليها بسبب استخراج الصلبوخ أدى إلى تدهور بيئتها الطبيعية كتدمير الغطاء النباتي وفقدان التنوع البيولوجي وانجراف التربة ريحيا ومائيا وازدياد معدل العواصف الرملية والغبارية ما استدعى لإصلاح المنظومة البيئية في المنطقة فتم ردمها وحمايتها وتسويرها لإعادة تأهيلها.

وأوضح د.الزنكي أن مسيرة إعادة تأهيل المحمية التي تقارب مساحتها 179 كيلو مترا مربعا في العام (2001/ 2002) جاءت بمبادرة من لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء وبمشاركة العديد من الجهات بالدولة منها معهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وغيرها مؤكدا تعافي المنطقة بعد حوالي 15 عاما من تأهيلها.

وذكر أن (اللياح) تعد من المحميات الهامة في الدولة لموقعها الاستراتيجي وقربها النسبي من المناطق السكنية وتعد مركزا لتنمية الحياة الفطرية وفقا لقرار المجلس الأعلى للبيئة المعني بمراقبة وحماية وإعادة تأهيل الحياة الفطرية النباتية والحيوانية بالكويت.

وأفاد بأن عمليات إعادة تأهيل المنطقة تعكس التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية في إعادة تأهيلها عبر مواصلة زيارتها والعناية بها وتزويدها بأصناف من نباتات فطرية منها العوسج والرمث والأرطى واللبانة والرغل والفقعاء وغيرها فضلا عن إعادة الحياة الفطرية لسابق عهدها في صحراء الكويت عبر أفضل السبل.

«التطبيقي» ومشروع الـ 1000 شتلة

بدوره أشاد نائب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون المالية والإدارية د.حجرف الحجرف بجهود معهد الأبحاث في محمية (اللياح) بالتعاون مع الجهات الحكومية والفرق البيئية والتطوعية وهو يعد إنجازا كبيرا ونجاحا بيئيا يحسب له وللقائمين على المحمية منذ نشأتها وحتى الآن.

وأعلن الحجرف دعم الهيئة للمحمية والقائمين عليها عبر التبرع بـ 10 آلاف شتلة برية وتوفير فرق تطوعية للمساهمة في زراعتها داخل المحمية، مبينا ان ذلك يعد تحقيقا لاحد أهداف هيئة التطبيقي المتمثل بخدمة المجتمع والبيئة.

وأضاف أن الهيئة ممثلة في إدارة الخدمات العامة أطلقت في منتصف أغسطس الماضي المشروع الوطني لزراعة 100 ألف شتلة برية بجهود فريقها التطوعي «حلم أخضر» وباقي المتطوعين وتم إنجازها في فترة قياسية خلال أربعة أشهر، لافتا انهم الآن في منتصف المرحلة الثانية وهي زراعة ربع مليون شتلة أخرى ومستمرون حتى تصل إلى المليون أواخر العام الحالي.

وقال ان كل ما ينتج من هذه المحميات يوجه الى دعم وزراعة المحميات الطبيعية والمساهمة في إعادة البيئة الكويتية إلى سابق عهدها حيث قامت تلك الحملة بتوزيع 10 آلاف شتلة على المواطنين في منطقه كبد تلتها الف شتلة في يوم الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون فضلا عن توزيع 10 آلاف شتلة أخرى في منطقة النويصيب بالتعاون مع هيئة البيئة وكذلك زراعة غيرها في 100 مسجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

ولفت الحجرف الى انه تم أيضا إهداء القرية التراثية في الموروث الشعبي 20 ألف شتلة والتوزيع أيضا مستمر منذ أسبوعين في نهاية كل أسبوع في المباركية، مبينا أن التطبيقي يتعاون حاليا مع أكثر من 10 وزارات حكومية واربع هيئات حكومية والعدد في ازدياد وإهدائها تلك الشتلات لزراعتها في مرافقها وتخضير البلاد

.الزراعة.. وبرنامج زمني

وقال مراقب مركز تنمية النباتات الفطرية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جلال التحو إنه تم تشكيل فريق فني مشترك بين الهيئة ومعهد الأبحاث ضم كوادر وطنية متخصصة ذات مؤهلات عالية من الجهتين لوضع خطة وبرنامج زمني لإعادة تأهيل المحمية وفق منهجية ترتكز على أسس علمية من خلال زراعة عدد 15 ألف شتلة من النباتات الفطرية المعمرة للكويت بمساحة حوالي 100 ألف متر مربع.

وأضاف التحو انه تم اختيار هيئة الزراعة كجهة مسؤولة عن تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة بالتعاون مع نقطة الارتباط الوطنية الكويتية، لافتا الى ان الهيئة تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة مثل وزارة الدفاع وشركة نفط الكويت لإعادة تأهيل الغطاء النباتي في المواقع التابعة لها بالمنطقة.

وحول إنجازات الهيئة بالمنطقة حتى الآن، أوضح انه تم إنشاء بيوت محمية بمساحة 10 آلاف متر مربع بتقنية عالية (ومعرشات) بمساحة 40 ألف متر مربع في المواقع التابعة للهيئة في العارضية والوفرة العبدلي لتنمية وإكثار النباتات الفطرية وزراعة حقول أمهات بعدد 100 ألف نبتة فطرية وبمساحة 400 ألف متر مربع في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين لتغطية الاحتياجات من البذور.

وذكر انه تم أيضا إنشاء مختبر متخصص بتكنولوجيا البذور للقيام باختبارها والتأكد من صلاحيتها وخلوها من الأمراض والآفات، كما انهم حاليا في طور استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء الأسوار الشبكية للمحميات الطبيعية في الهويملية ووادي الباطن وأم قدير والخويسات بمساحة تقدر بـ 1000 كيلومتر مربع والتي سيتم زراعتها بحوالي 35 مليون شتلة من النباتات الفطرية الكويتية.

المسؤولية الاجتماعية لدى «الساير»



شاركت مجموعة الساير في الاحتفال حيث أشار مدير أعمال الخدمة في مجموعة الساير ونائب رئيس لجنة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية م. إبراهيم الفوزان إلى الدور الذي تقدمه مجموعة الساير القابضة من خلال تطبيق نظام الأعمال المستدامة والتي تعتمد في تطبيقها على نظام متكامل يغطي الأبعاد الأربعة الرئيسية لعمليات الشركة وهي: الأداء المالي، والمسؤولية الاجتماعية، وسعادة الموظفين والعملاء والاهتمام بالبيئة، لتعمل جميعها يدا بيد، مؤكدا دعم جميع المبادرات المحلية والإقليمية لتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وقال إن مشاركة الشركة في مشروع محمية اللياح جاء من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية واهتمامها الدائم بالطلبة الذين هم رواد المستقبل وقلب الأمة النابض، وذلك بزيادة وعيهم البيئي وتعريفهم بحجم مسؤولياتهم البيئية.

وأثنى على عملية إعادة تأهيل منطقة اللياح والحد من التدهور البيئي فيها بتضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام ممثلا بالهيئة العامة للبيئة والقطاع البحثي ممثلا بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

معرض بيئي

تم على هامش الورشة تنظيم معرض بيئي ساهمت فيه عدد من جهات الدولة وجمعيات المجتمع المدني والفرق التطوعية حيث عرضت إدارة المتفجرات في وزارة الدفاع للألغام والمتفجرات التي تجدها في البر من مخلفات الغزو وكيفية التعامل معها، كما عرضت هيئة الزراعة شتلات النباتات التي تقوم بتوزيعها، بالإضافة إلى عرض فريق الرياضة الجوية لإنجازات الفريق في المجال البيئي وكذلك فريق عدسة البيئة ومشاركة من المركز العلمي والفريق الكويتي لطائر البوم.

2000 نبتة

ساهم عدد من المدارس الرسمية والخاصة بزراعة 2000 نبتة ضمن المشروع حيث تم تسجيل أسماء المدارس والجهات المشاركة على النباتات حتى يتسنى لها رؤية نتائج عملها العام المقبل.