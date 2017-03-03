أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة فهد الجوعان ضرورة بناء اقتصاد خليجي تكاملي غير تنافسي بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي عبر إيجاد قنوات تواصل أكثر بين قطاعات تلك الدول.



وأضاف الجوعان في كلمة له أمس اثناء استقبال وفد عماني بمقر الغرفة برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار عبدالله الرواس ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا خلال الفترة الماضية اذ بلغ نحو 700 مليون دولار في 2014 منها 500 مليون دولار واردات عمانية للكويت.



وأوضح ان المستثمرين الكويتيين يتطلعون إلى مزيد من التعاون مع شركائهم العمانيين خصوصا في ظل التطور الذي تشهده السلطنة في البنى التحتية والتشريعات المشجعة للاستثمار الأجنبي فضلا عن موقعها الجغرافي.



من جانبه، دعا الرواس المستثمرين الكويتيين الى الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لهم عند تأسيس مشاريع في سلطنة عمان وتحديدا في المنطقة الحرة في صلالة، مشيرا الى ان المستثمرين الكويتيين هناك يعاملون معاملة المستثمرين العمانيين ويعفون من الضرائب بشكل كامل.



وأوضح ان حجم الاستثمارات المباشرة في هذه المنطقة الحرة بلغ 4 مليارات دولار في حين يعتبر ميناء صلالة بين افضل ثلاثة موانئ على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا في مجال المناولة خصوصا انه يحظى بموقع جغرافي مميز ويعد محورا لإعادة توزيع البضائع للهند ومجلس التعاون الخليجي وافريقيا.



وذكر الرواس ان السلطنة لديها فرص واعدة في قطاع السياحة والاستجمام وقطاع التدريب والتطوير وتقوم بتقديم العديد من التسهيلات لهذا القطاع بما فيها تقديم الأرض المخصصة لمشاريع سياحية للمستثمرين، مشيرا إلى ان عدد السياح الكويتيين الذين زاروا صلالة العام الماضي تجاوز سبعة آلاف سائح.



ولفت إلى جهود سلطنة عمان في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات الكويتية منها المعهد العربي للتخطيط بهدف الاستفادة من التجارب المختلفة وتطوير هذا القطاع الحيوي.