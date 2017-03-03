ضمن إطار إستراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في الشباب وتنمية شخصيتهم، قام بنك الكويت الدولي مؤخرا برعاية محاضرة الاستشارية الاجتماعية والمؤلفة الشهيرة هالة كاظم، والتي ألقتها ضمن فعاليات منتدى YouLead لإعداد القادة.

هالة كاظم هي مؤسسة برنامج «رحلة التغيير» الذي يركز على التحول إيجابيا بهدف تحسين حياة السيدات.

وقد ألقت كاظم محاضرة خاصة تحت عنوان «كيف تحبين ذاتك؟»، شرحت من خلالها فوائد النظر بإيجابية إلى الحياة.

كاظم الحاصلة على جائزة محمد بن راشد «لأفضل سيدة أعمال في الإمارات» للعام 2013، ركزت بشكل أساسي على موضوع تحسين سبل التواصل بين الأم وابنتها، كما سلطت الضوء على أهمية الحوار الصريح والفوائد الجمة للعلاقات الشخصية البناءة على حياة الفرد من الناحية الشخصية والعملية.

من جانبه، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «بأن الدولي يحرص دائما على اتباع منهجية شاملة فيما يتعلق بقضايا المسؤولية المجتمعية، حيث يهدف إلى التواصل مع مختلف شرائح المجتمع الكويتي، وخاصة شريحة الشباب التي يوليها أهمية خاصة، وذلك من منطلق إيمانه بأن هذه الشريحة هي أحد المكونات الرئيسية التي تساهم في نهضة المجتمع».

كما أضاف ناجيا ان مثل هذه المحاضرة تساهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتوطيد الروابط الأسرية، مما ينعكس بالمقابل على استقرار المجتمع الكويتي بشكل عام.

مؤكدا ان الدولي يؤمن بأن من واجبه تكريس جهوده في سبيل دعم الجيل الصاعد وتسليحهم بالوسائل اللازمة للنجاح في حياتهم الشخصية والمهنية، مما سيساعد في تنمية قيادات المستقبل الشابة في الكويت.