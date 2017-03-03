ليلى الشافعى

صرحت مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف باسمة الفيلكاوي بأن الأمانة العامة للأوقاف تشارك في الدورة الثانية والعشرين لمعرض مسقط للكتاب المقام خلال الفترة من 22 فبراير الماضي الى 4 مارس الجاري في مسقط بسلطنة عمان، والذي يشارك فيه 750 دار نشر من 28 دولة عربية وأجنبية.

وأضافت أن الجديد في معرض مسقط هذا العام يتمثل في تخصيص ثلاث قاعات متكاملة للفعاليات الثقافية وركن موسع للبرامج الثقافية للطفل مما يجعله تظاهرة حضارية ثقافية وملتقى سنويا لتنشيط حركة صناعة الكتاب محليا وعربيا، وأشارت إلى أن جناح الأمانة العامة للأوقاف سوف يزخر بالجديد من الاصدارات والمطبوعات الجديدة ومن المشاريع التي تضطلع الأمانة العامة للأوقاف بإنجازها في إطار تكليف الكويت بملف التنسيق الدولي للأوقاف على مستوى العالم الإسلامي بموجب قرار مؤتمر وزراء الدول الإسلامية المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 1997.

كما أوضحت الفيلكاوي أن مشاركة الأمانة العامة للأوقاف لها الدور الكبير في تحقيق العديد من الأهداف والوصول لغايات منشودة ومنها:

- إبراز دور الأمانة العامة للأوقاف في تنمية المجتمع الكويتي والعربي والإسلامي، وكمنسقة للوقف في العالم الاسلامي.

- الإسهام في تحقيق التواصل بين مختلف الجهات المهتمة بالعمل الوقفي وبالتنمية في الإسلام داخل الكويت وخارجها.

- عرض تجربة الأمانة في تنمية المجتمع بكل فئاته وشرائحه.

- تقديم الخدمات المختلفة للعديد من الباحثين والمهتمين بمواضيع الوقف في مختلف دول العالم الإسلامي.

- الإسهام في الجهود الهادفة لرفع الوعي لدى الرأي العام بأهمية إحياء سنة الوقف وبدوره في تفعيل التنمية، وذلك من خلال توزيع ونشر عدد من إصداراتها في المعرض وكان من أهمها (دورية أوقاف، والإصدار الجديد للقانون الاسترشادي للوقف، ورسائل الماجستير والدكتوراه لدعم احتياجات الباحثين في مجال الوقف - المنتدى الفقهي للوقف - سلسلة كتب مداد - الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف - أطلس أوقاف الكويت - معجم تراجم أعلام الوقف - قاموس مصطلحات الوقف - قصص الأطفال الفائزة بمسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص للأطفال - سلسلة تربية الأبناء- مجلة أوقاف- وغيرها العديد من الإصدارات الحديثة).