لاقى جناح بنك وربة، أفضل بنك استثماري في الكويت وأفضل مؤسسة استشارية للشركات، إقبالا كبيرا في حملته الوطنية «كلمة للكويت» ضمن مهرجان قرية العجائب بأرض المعارض.

وأقيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي عكست حب الوطن، حيث قام زوار جناح البنك في القرية بالتوقيع على لوحة تعبرعن حبهم وتقديرهم للكويت كما تم توزيع مجموعة من الهدايا تقديرا من البنك لكل محب للكويت.

جاءت هذه الحملة انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه كافة شرائح المجتمع باعتباره جزءا منه وإيمانه بضرورة أن يكون هناك دور بارز في غرس حب الوطن في نفس كل مواطن ومقيم وتزامنا مع اليوم الوطني ويوم التحرير العزيزين على قلوب كل من يعيش داخل أرض الكويت.

ويلتزم بنك وربة بأداء دور إرشادي بناء، يهدف من خلاله الى تطوير المفاهيم المجتمعية وتثقيف الأجيال ليس فقط حول الصناعة الإسلامية التي يبرع بها ولكن أيضا حول غرس القيم والمفاهيم الأساسية في حب الوطن.