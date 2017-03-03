السريع: تنمية المهارات والاستفادة من دراستكم القانونية في تطوير الأداء

أدى اليمين القانونية أمام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب 18 باحثا قانونيا من العاملين بإدارة التوثيق بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق وإدارة التوثيقات الشرعية، وذلك تمهيدا لتوليهم مهام التوثيق، وذلك بحضور وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع والوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالتكليف محمد راشد الحماد ومدير إدارة التسجيل العقاري هيام عبدالله المحري.

وقد حث الوزير العزب الموثقين الجدد على التفاني في عملهم وتواصل التأهيل واكتساب المزيد من الخبرات والتمسك بالأمانة الملقاة على عاتقهم، داعيا إياهم الى المراقبة الذاتية في حسن أدائهم لوظائفهم وحسن التعامل مع المراجعين.

كما حض الوكيل السريع من جانبه الموثقين الجدد على تنمية مهاراتهم والاستفادة من دراستهم القانونية في تطوير أداء عملهم.



والموثقون الجدد بإدارة التسجيل العقاري هم: سندس بدر ومحمد درويش وحنان النجار وروان الهرشاني ومحمد المطيري وحمد بن حجي وشهامة النمران ومزيد الهاملي وبشاير الديحاني وسعد العجمي وعبدالعزيز الدوسري وفلاح العجمي وروان الظفيري وانتصار الصليلي وفهد الظفيري، ولإدارة التوثيقات الشرعية كل من صالح الظفيري وبدر السلوم وجراح العنزي.