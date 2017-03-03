الشطي: استعراض مناهج أكاديمية الإطفاء في معرض مصاحب للمهرجان

عرض السلالم ذات الارتفاعات العالية وأجهزة الأمن والسلامة

قال رئيس لجنة الاحتفالات بالإدارة العامة للإطفاء العميد محمد الشطي إن مهرجان يوم رجل الإطفاء الخامس عشر سيقام تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح خلال الفترة من 9 إلى 11 الجاري، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية في كل بقاع العالم.

وبين العميد الشطي خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن مهرجان يوم رجل الإطفاء الـ 15 صباح أمس بمبنى الإدارة العامة للإطفاء أن المناسبة تمثل العيد السنوي لهم، وهو فرصة لمشاركة الجمهور مع رجل الإطفاء والتعرف على طبيعة عمله وما يواجهه من متاعب وما يقدمه من تضحيات في خدمة المجتمع.

وأضاف العميد الشطي أن معرض الصور لهذا العام مغاير للمعارض السابقة، حيث انه سيضم صورا تنشر للمرة الأولى وتبرز تضحيات رجال الإطفاء وجهودهم في التعامل مع الحرائق بقصد الحفاظ على الممتلكات والأرواح، مبينا أنه سيقام أيضا معرض لمعدات الانقاذ ووسائل الحماية المدنية التي تستخدمها الجهات المشاركة كافة في المهرجان.

وأشار العميد الشطي الى أن المهرجان يهدف الى التعريف بجهود رجال الإطفاء وتضحياتهم والتعريف بمعدات وأجهزة ومركبات رجل الإطفاء وتوعية المجتمع والجمهور بمخاطر الحريق وطرق الوقاية منه، مؤكدا أن المهرجان يقام على مدى ثلاثة أيام وعلى فترات صباحية ومسائية وستكون به معارض متنوعة لقطاعات الإطفاء ومعارض لأجهزة الإطفاء والإنقاذ في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وفعاليات خاصة بالطفل تهدف إلى التوعية والترفيه ومعرض لآليات ومركبات الإطفاء المتنوعة، كما سيتم عرض آليات حديثة للغاية تمت الاستعانة بها مؤخرا مثل السلالم ذات الارتفاعات العالية وأجهزة الأمن والسلامة كالطفايات وكاشفات الدخان ومشاركة الطائرات الشراعية وغيرها من المعدات ومسابقات توعوية وجوائز على المسرح الروماني الهدف من ورائها اشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين لتوعيتهم على كيفية التعامل مع الحريق بشكل أولي.

وأوضح العميد الشطي أن الجهات المشاركة بالمهرجان هي وزارة الدفاع متمثلة بقيادة إطفاء الجيش والحرس الوطني متمثلة بوحدة الإطفاء والانقاذ وشركة نفط الكويت متمثلة بمجموعة الأمن والإطفاء ومؤسسة البترول الوطنية الكويتية متمثلة بقسم الإطفاء، مشيرا إلى أن الجهات الراعية للمهرجان أولها الراعي البلاتيني متمثلة بمؤسسة البترول الكويتية والراعي الذهبي متمثلة بشركة إيكويت للبتروكيماويات وشركة المشروعات السياحية والبنك الدولي والراعي الفضي متمثلة بشركة بحرة التجارية ومدرسة دسمان ثنائية اللغة ومجموعة مواهب، بالإضافة إلى الراعي الإعلامي وهي صحف القبس والأنباء والنهار.

بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للاطفاء العقيد خليل الأمير ان مهرجان رجل الاطفاء الـ 15 يعد فرصة لجميع منتسبي الإدارة العامة للإطفاء للتذكير بما يقدمه رجال الإطفاء من تضحيات لحماية الأرواح والممتلكات ويعد فرصة للتعريف بما يقوم به هؤلاء الرجال في العمل من جهد وتضحية خلال تعاملهم مع الحوادث المختلفة سواء كانت متعلقة بالحريق أو الانقاذ أو المساعدات الانسانية.