الناجم: تقديم مساعدات طبية وأدوية للمرضى في أحد أكبر المستشفيات لعلاج السرطان

أعرب عضو البرلمان التنزاني عبدالله اوليغا امس عن شكره وتقديره العميق للجهود التي تبذلها الكويت لدعم المشاريع في مختلف القطاعات، خاصة قطاعي الصحة والتعليم في بلاده.

ونقلت سفارتنا لدى العاصمة التنزانية (دار السلام) في بيان تلقته «كونا» عن اوليغا قوله «إن مبادرات السفارة خلقت جوا تنافسيا لدى الجمعيات الخيرية التنزانية لبذل جهود أكبر لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة لمحتاجيها».

وكانت الكويت واصلت مساندتها للقطاع الصحي في تنزانيا وذلك في إطار دعمها المتواصل لعدد من القطاعات كالتعليم الأساسي والمهني والموارد المائية.

من جهته، قال سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم «إن استجابة سفارتنا السريعة لنداءات الرئيس التنزاني جون ماغوفولي لدعم قطاعي الصحة والتعليم في بلاده تؤكد أن الكويت بالفعل مركز للعمل الإنساني، وان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد للعمل الإنساني في العالم».

ولفت البيان الى أن الناجم شارك في تقديم مساعدات طبية وأدوية للمرضى في احد اكبر المستشفيات لعلاج السرطان والذي جاء اختياره لتسليط الضوء على المعاناة الكبيرة لمرضى السرطان، بالإضافة الى حاجتهم لعلاج طويل المدى وعالي التكلفة.

وأعرب الناجم عن تطلعه لأن تساهم الجمعيات الخيرية الكويتية وجمعيات النفع العام المتخصصة في دعم هذا المستشفى التخصصي لعلاج مرض السرطان.

وأشار إلى ان مشاركة السفارة جاءت بالتعاون مع جمعية خيرية تنزانية تعنى بمساعدة المرضى محدودي الدخل الذين امضوا وقتا طويلا في العلاج وتوفير احتياجاتهم الأساسية من أدوية وملابس ووجبات غذائية.

وفي مبادرة اخرى لتشجيع العمل التطوعي، نظمت السفارة بالتعاون مع جمعية خيرية تنزانية حملة للتبرع بالدم لاقت نجاحا كبيرا، خاصة مع مشاركة أعضاء في البرلمان التنزاني بهذه الحملة وتبرعهم بالدم لتشجيع مواطنيهم.

وأكد الناجم ان هذه الحملة سيتم تكرارها مستقبلا في مختلف المناطق التنزانية بالتنسيق مع وزارة الصحة لسد النقص الموجود في مخزون بنك الدم الرئيسي وتشجيع المواطنين على هذا العمل الإنساني الذي يخدم المجتمع.