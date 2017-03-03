أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن أسماء الفائزين بمسابقة «ديوان العرب» التي تنظمها للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع إذاعة صوت العرب المصرية.

وفاز بالجائزة الأولى الشاعر محمد أحمد حسن من مصر، وهو من مواليد 1990، عن قصيدته «الشعراء».

وفاز بالجائزة الثانية الشاعر عبد اللطيف بن يوسف بن إبراهيم المبارك من السعودية وهو من مواليد 1985م عن قصيدته «إرث قابيل».

أما الجائزة الثالثة، فقد حصل عليها الشاعر حسام لطيف البطاط من العراق وهو من مواليد 1985 عن قصيدته «مطر الرحيل». وحصل على الجائزة الرابعة الشاعر رضا بو رابعة من الجزائر وهو من مواليد 1993 عن قصيدته «كالوريقات».

وقال رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين في كلمة ألقاها أمام حشد من الأكاديميين والطلبة في جامعة الإسكندرية إن مسابقة ديوان العرب تعنى بالشعراء الشباب الواعدين في أنحاء الوطن العربي، وهي بذلك تعد امتدادا لنهج للمؤسسة في دعم الموهوبين من الشعراء والشاعرات من الأجيال الجديدة، كما تمثل تواصلا مهما مع مستمعي إذاعة «صوت العرب» التي تهتم بالثقافة والفكر.

وهي الجائزة التي يتم الإعلان عن التقدم إليها في شهر رمضان المبارك من كل عام.

وأوضح البابطين أن الذين تقدموا للمسابقة هذا العام 174 شاعرا وشاعرة من مختلف أقطار الوطن العربي، وأن المسابقة تميزت هذا العام بارتفاع المستوى وكثرة عدد القصائد التي وصلت إلى القائمة النهائية، مما يشير إلى ثراء الحركة الشعرية ونضجها في الوطن العربي.