فرج ناصر

وقّع وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع عقد أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق السريعة بالكويت، وتبلغ قيمة العقد الاجمالية 3 ملايين دينار لمدة 730 يوما، وتتضمن اعمال العقد: الأعمال الطارئة والعاجلة وأعمال المتفرقات والاعمال الانشائية الصغيرة والاعمال التكميلية الصغيرة للاسفلت أو البلاط أو الكربستون وخلافه ومعالجة العيوب التي تظهر في سطح الاسفلت ومنها الحفر أو الهبوطات أو التآكل او الشروخ او تجمعات المياه او تعديل مناسب واصلاح الكسورات في اسقف غرف التصريف او غرف التفتيش بجميع انواعها بما فيها غرف التفتيش لوزارات الخدمات الاخرى او إعادة إنشاء أي منها.

ويتضمن ايضا تعديل منسوب او استبدال او استكمال النواقص في البلاط والكربستون الهابط او المكسور وخلافه من الاعمال التي ترد من ملاحظات فرق الكشف الدوري او من شكاوى ومتطلبات المواطنين وحسب تعليمات المهندس المشرف، وكذلك في مواقع متفرقة وفي اماكن متعددة وبأي عدد في وقت واحد، وذلك لشبكة الطرق السريعة بالكويت وما يتبعها من جسور للطرق بأنواعها وكذلك لجسور المشاة بأنواعها وذلك وفق اوامر العمل الصادر ومستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك طبقا للشروط والمواصفات لاعمال العقد والمقدرة على اساس وحدة القياس لكل بند منها.