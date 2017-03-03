كارستن: نقدّم الدعم للحكومة البريطانية منذ أكثر من 110 أعوام

أسامة دياب

شدد وزير الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة جورج ايستيس على التزام بلاده بالتعاون مع دول مجلس التعاون في القضايا البيئية والبحرية.

وأشاد ايستيس - في بيان صحافي أصدرته السفارة البريطانية لدى البلاد بمناسبة زيارته للكويت - بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين مركز علوم البيئة والمصائد وتربية الأحياء المائية في المملكة المتحدة (سيفاس) والشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، في العديد من المشاريع البيئية والبحرية، معربا عن أمله في أن تشهد هذه المشروعات توسعا ملحوظا في المستقبل القريب.

من جهته، أكد السفير البريطاني في الكويت ماثيو لودج أن زيارة وزير الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة جورج ايستيس تأتي في إطار تعزيز الروابط المشتركة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ولمتابعة عدد من المشروعات المشتركة التي يجري تنفيذها في المنطقة، ولإظهار التزام المملكة المتحدة بالعمل مع دول مجلس التعاون حول القضايا البيئية والبحرية.

ولفت لودج إلى أن الـ3 أشهر الماضية شهدت تحركا ملحوظا بين سيفاس والشركاء في دول الخليج لتحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لسيفاس توم كارستن إلى التاريخ الطويل لسيفاس التي قدمت الدعم العلمي الممتاز لحكومة المملكة المتحدة على مدار أكثر من 110 اعوام، لافتا إلى أن سيفاس تنفذ مشاريع في دول الخليج منذ عام 2000، فضلا عن التزامها بتوفير البيانات وتحليلها للحكومات لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاديات البحرية المستدامة، معربا عن أمله في أن يتطور هذا التعاون أكثر في مجال تبادل المعرفة والخبرات الجماعية.