برنامج تدريبي واعد للمهندسين في «الموانئ» وإرسالهم لكبرى الأكاديميات البحرية بالعالم

المجدلي: مركز لتنمية العمالة الوطنية لتدريب 5 آلاف موظف



العتل: البرنامج ضم نحو 40 مهندساً ومهندسة من حديثي التخرج وبمختلف التخصصات الهندسية

كريم طارق

بمشاركة واسعة من قبل مؤسسة الموانئ وبرنامج إعادة الهيكلة والمهندسين حديثي التخرج، أنهت جمعية المهندسين برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج للاندماج في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، في حفل خاص أقيم مساء أول من أمس بقاعة الجوهرة في كراون بلازا بالفروانية، حضره الأمين العام فوزي المجدلي ومدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله وأمين عام اتحاد المهندسين العرب د.عادل الحديثي ورئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله أن المؤسسة لا تتوانى في دعم الشباب، لافتا إلى أنها أعلنت مؤخرا عن طلبها لتوظيف جميع التخصصات الهندسية من المهندسين حديثي التخرج وأصحاب الخبرة، مبينا ان التقديم للوظائف المطلوبة مستمر حتى 7 الجاري.

وأعلن العبدالله أن نسبة العمالة الوطنية بمؤسسة الموانئ تبلغ أكثر من 93%، متمنيا ان تصل إلى 100% مستقبلا، مضيفا أن كل مهندس سيكون له وجود وبصمة بهذه الخطة لرد الدين الى بلده، كما ان مؤسسة الموانئ وضعت للمعينين لديها برنامجا تدريبيا واعدا بإرسالهم إلى أكبر الأكاديميات البحرية والموانئ العالمية في مختلف أنحاء العالم ، وذلك لصقل خبراتهم للاستفادة منها في مشاريعنا المختلفة، ومنها توسعة ميناءي الشويخ والشعيبة ومدينة الكويت اللوجستية وغيرها من المشاريع التنموية المعتمدة من مجلس الوزراء.

وحول دور المؤسسة في استثمار الجزر الكويتية واستخدام بعضها كموانئ جديدة للكويت، أوضح أن المؤسسة مسؤولة عن 3 موانئ، أما تطوير الجزر فهو خاص بهيئة تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، ونحن اعضاء بها، وفيما يتعلق بتطوير ميناء مبارك وهو ميناء بجزيرة في طور التطوير من قبل وزارة الأشغال وجهات اخرى بلجنة تشارك المؤسسة في عضويتها.

وبخصوص مطالبة الصيادين بميناء مستقل بعد نقلهم من ميناء الدوحة الى ميناء أم المرادم أكد انه تم استدعاء المؤسسة في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء برئاسة الوزيرة هند الصبيح، مشيرا الى انه تم التطرق الى النقعة البحرية والسفن التراثية، ونحن حاليا بانتظار تخصيص بلدية الكويت مناطق للنقع البحرية حتى تتمكن الموانئ من تطويرها خدمة ليس فقط للصيد التراثي والابوام، بل لخدمة هواة البحر وصيد السمك، خاصة ان البحر تراث الكويت.

وحول المشكلة المتجددة مع الجار العراقي بخصوص «خور عبدالله»، اكد العبدالله ان المؤسسة لديها من يمثلها في اللجنة الوطنية الخاصة بميناء عبدالله بالتعاون مع الطرف الآخر من العراق، وهناك تفاوض واتفاقيات ثابتة، مؤكدا ان سيادة الكويت بالنسبة للكويتيين فوق كل الاعتبارات ولن نتنازل عن سنتيمتر من أراضينا البرية او حتى سنتيمتر من حقوقنا البحرية الفاصلة بيننا وبين جارنا.

إعادة الهيكلة

من جانبه، أشار أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي الى أن برنامج إعادة الهيكلة لا يدخر جهدا في التعاون مع مختلف الجهات والهيئات وجمعيات النفع العام بهدف تشجيع القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الاحتفالية التي اقيمت بالتعاون مع جمعية المهندسين تهدف إلى تكريم وتشجيع 40 مهندسا ومهندسة بعد اجتيازهم الدورة التدريبية في مختلف الاختصاصات الهندسية.

وأضاف ان البرنامج من خلال إداراته المختلفة لا يألو جهدا في توفير الفرص الوظيفية المختلفة في مؤسسات القطاع الخاص الذي يعيد تنظيم سوق العمل الكويتي إلى الطريق التنموي الصحيح، مستذكرا العديد من المشاريع التنموية المقدمة من البرنامج مثل إعداد مشاريع تدريبية بالتعاون مع ما يقارب 30 مؤسسة، كان آخرها جمعية المهندسين الكويتية، لافتا إلى أنه قد بلغ عدد من تم تدريبهم ما يقارب 36200 كويتي من الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص والطلبة.

ولفت إلى ان البرنامج يسعى الى تحقيق إنجازات وطنية رائدة، وذلك من خلال إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية لزيادة مساهمة القوى العاملة الكويتية في القطاع الخاص عبر تدريب 5 آلاف موظف قائم على رأس العمل، إضافة الى 2000 طالب وطالبة و3000 باحث عن عمل، وذلك في المبنى الخاص به بمنطقة الرقعي بجانب مبنى إعادة الهيكلة على مساحة تبلغ 6885 مترا مربعا.

وأوضح المجدلي أن العدد الحالي من الجادين والباحثين عن عمل بلغ 4000 باحث، حيث يتم تحديد مدى جديتهم وفقا لمعايير البرنامج والتي تأتي في مقدمتها التأكد من الجدية عبر كثرة مراجعة الباحث للبرنامج والانتظام بالمواعيد التي يحددها البرنامج.

وفيما يتعلق بعملية الدمج بين الهيئة العامة للقوى العاملة والبرنامج، أشار الى أن القرار صادر من قبل مجلس الوزراء وهو ما يتطلب العديد من الاجراءات الدقيقة قبل إجراء الدمج النهائي في يونيو المقبل، لافتا إلى أنه تم تشكيل عدة لجان من ضمنها المالية والقانونية والإدارية ونظم المعلومات، وذلك بالتعاون مع الهيئة ومشاركة ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع، بهدف صياغة القرار في صورته النهائية.

وحول جهود البرنامج فيما يتعلق بالبطالة الاختيارية، قال انه لا يمكن لوم الباحثين عن أفضل فرص العمل ذات الرواتب المغرية عبر البحث في أفضل الجهات التي تتمتع بامتيازات ورواتب مرتفعة، مؤكدا ان البرنامج يسعى إلى مكافحة ذلك عبر توحيد الرواتب وتقليص الدعوم والفروقات المالية حتى تتماشى مع المتاح في القطاع الخاص.

وبسؤالـه حـول آخـر المستجدات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لفت الى أن المقترح لايزال قيد الدراسة من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة، مشددا على ضرورة جذب العمالة الوطنية في بعض التخصصات والمهن الطاردة والتخصصات العلمية عبر زيادة الدعوم في تلك التخصصات لجذب أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

خطوة تنموية

من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل دويح العتل ان برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج للاندماج بسوق العمل في القطاع الخاص وبالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خطوة حقيقية على طريق تحقيق الأهداف التنموية التي تسعى لها الدولة ويقوم الجهاز بجهود كبيرة لتحقيق ما هو موكل له من أهداف.

وأضاف أن هذا البرنامج ضم نحو 40 مهندسا ومهندسة من حديثي التخرج ومن مختلف التخصصات الهندسية كفل لهم الدراية والمعرفة المطلوبتين لدخول سوق العمل في القطاع الخاص، وهذا هو باكورة تعاوننا مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي الذي نأمل استمراره ولن نبخل في توفير كل سبل الدعم لإنجاحه.

وأشار العتل إلى أن المتدربين قاموا بتمارين عملية على المشاريع وإداراتها وأسس العمل الجماعي والتفكير الابداعي وحقوق وواجبات المهندس الموظف في القطاع الخاص، وكذلك أطر التأمين ضد البطالة وبرنامج اداري شامل، كما قام المتدربون بإعداد تقارير فنية وهندسية، والعقود الهندسية واشتراطاتها ومستنداتها، وتعرفوا على نماذج مميزة وناجحة تعمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنهم باتوا لبنة أولى يمكننا أن نبني عليها الكثير بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي وإدارته المتميزة بعملها، وفي مقدمتهم الأمين العام فوزي المجدلي، فله منا كل الشكر والتقدير على جهوده وحرصه على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية.