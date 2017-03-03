نعمل على تطوير برنامج حجز الصالات آلياً

بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون مسلم السبيعي عن أن قطاع التخطيط والتطوير الإداري باشر العمل بمشروع أرشفة ملفات الوزارة آليا في 13 وحدة إدارية بمختلف قطاعات الوزارة بهدف الوصول إلى الاستغناء عن العمل بالأوراق في «الشؤون»، مشيرا إلى أن العمل انطلق في العديد من وحدات الرعاية الأسرية بالمناطق بالإضافة إلى قطاع التعاون وإدارات الشؤون المالية والإدارية وتفتيش جمعيات النفع العام.

وبين السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» أن خطة الأرشفة الإلكترونية للرعاية الأسرية (المساعدات الاجتماعية) وضعت قيد التنفيذ وتم التنسيق في جميع الوحدات، وجار تدريب الموظفين على استخدام البرنامج، وقد عقد اجتماع مع جامعة الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية برئاسة الوكيل المساعد للقطاع لاستكمال إجراءات الربط الآلي تسهيلا على المراجعين، مشيرا إلى وجود متابعة وتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتطوير نظام البصمة لضبط حضور وانصراف الموظفين.

وعن ميكنة خدمات قطاع التعاون أوضح أن في منتصف الشهر الجاري ينتهي العمل من ميكنة خدمات إدارة التفتيش التعاوني بعد أن انطلق العمل عبر البرنامج الآلي في كل من إدارة شؤون العضوية وإدارة التنمية التعاونية وإدارة الرقابة التعاوني وإدارة المنشآت وتمت تنقية كل ملفات قطاع التعاون من الشوائب التي كانت سائدة قبل العمل ببرنامج الميكنة وتم القضاء على الازدواجية في العضوية واصبح الاستعلام عن الأعضاء عبر البطاقة المدنية آليا إلى جانب صدور كشوف أعضاء الجمعيات التعاونية بشكل مفروز مع جميع بيانات الأعضاء آليا بالإضافة إلى كشوف المنتسبين التي تقل أعمارهم عن 21 سنة.