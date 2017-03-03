السيطرة على إنفلونزا الطيور في أسبوع

محمد راتب

أكد نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوسف النجم أن ما تم تداوله عن حظر المملكة العربية السعودية استيراد البيض الكويتي يأتي تطبيقا منها لقانون الحجر البيطري ومكافحة الأمراض العابرة للحدود والقارات، وخاصة بعد إعلان الكويت قبل فترة قريبة اكتشاف بؤرة مصابة بإنفلونزا الطيور في إحدى المزارع الخاصة تم التعامل معها فورا.

وكشف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه سيتم خلال أسبوع فقط إعلان الكويت خالية من إنفلونزا الطيور والسيطرة الكاملة على المرض، وانتهاء مشكلة أي تحفظات على البيض الكويتي وعودة التوريد إلى المملكة، مبينا أننا حريصون على الشفافية في التعامل مع الأمراض ومكافحتها بالطريقة الصحيحة وإعلان ذلك مباشرة وصولا إلى درجة الأمان.

وفي الإطار ذاته، نفى مدير في إحدى شركات الدواجن الكويتية في تصريح خاص لـ«الأنباء» ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن السلطات السعودية منعت رسميا استيراد البيض الكويتي، مشيرا إلى أن الكلام عار عن الصحة وهدفه إثارة الرأي العام، وتسريب معلومات مضللة حول وجود أخطار في الدواجن الكويتية.

وأشار إلى أن أمور التوريد إلى المملكة مستمرة، وفوجئنا بهذه الأنباء، حيث نقوم بتوريد الفائض من دون اي مشكلات تذكر على الإطلاق، مبينا أن ما ذكر أخيرا حول وجود إنفلونزا الطيور كان مرتبطا بمزرعة خاصة، ولا علاقة له بنشاط تربية الدواجن.