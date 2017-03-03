أوضح الخبير الفلكي عادل المرزوق ان منطقة شبه الجزيرة العربية تتعرض حاليا الى بؤر متعددة من الضغط المنخفض والذي تكون قوته بين 1010 و1013 مليبار مما ادى الى حالة من عدم الاستقرار وستتحول الرياح الجنوبية الشرقية التي تسيطر الآن الى رياح شمالية غربية تكون بين خفيفة السرعة وتنشط احيانا بين فترة وأخرى مسببة حالة من عدم الاستقرار.

وقال ان هذه الأجواء المستقرة جاءت مع بداية الارتفاع في درجات حرارة سطح الارض الامر الذي نشط التيارات الصاعدة الحارة والهابطة الباردة التي حملت معها بعض الاتربة الى الجو اثناء صعودها، مسببة الغبار العالق الذي ترسب في المساء وتخف حدته في نهار اليوم الجمعة، كما ان الامطار التي هطلت مساء الاربعاء وصباح الخميس ساعدت على التخفيف من شدة الغبار العالق.

واستطرد: ان حالة عدم الاستقرار تسود المنطقة خلال اليومين القادمين، وتحديدا السبت والاحد حيث ستهب الرياح الجنوبية الشرقية مسببة بعض الغيوم التي قد تكون ممطرة في يوم الاحد ثم تتحول الرياح في يوم الاثنين الى رياح شمالية غربية تنشط احيانا كاسحة الغيوم من الجو فيكون الجو صحوا حتى نهاية الاسبوع مع ملاحظة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وتوقع المرزوق ان تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في ظهيرة الجمعة المقبل، مع العلم ان هو اليوم الثالث لدخول فترة برد الجو حيث يقال ان برد العجوز (فسدت) أي لم تعد بادرة كما هو معتاد في هذه الفترة، علما بأن هذه الفترة هي من فترات (الفساد) في تيارات البحر الخفيفة السرعة والصالحة لصيد السمك والتي ستستمر الى نهاية الخميس 9 الجاري، كما ان البحر سيكون معتدل الموج حيث يكون متوسط ارتفاع الامواج بين 2 و 5 أقدام خلال هذه الفترة.