بحث المدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى (مكتب اليمن) وعضو «الهيئة اليمنية - الكويتية للإغاثة» أبو إسماعيل إبراهيم القرشي مع مدير عام مكتب الصحة والسكان في محافظة (عدن) اليمنية د.عبدالناصر الوالي أوجه التعاون الثنائي في المجال الصحي والطبي.

وذكر الصندوق في بيان ان القرشي أبدى استعداد صندوق إعانة المرضى الكويتي لتقديم جميع أوجه الدعم الصحي والمستلزمات الطبية وغير الطبية للمستشفيات في عدن والمراكز الصحية فيها.

وأضاف ان د.الوالي قدم شرحا عن أهم النواقص والاحتياجات التي تتطلبها بعض مستشفيات عدن والمراكز الصحية فيها وكذلك خطة المرحلة الثانية عما ستقوم به من مشروعات مهمة في (عدن) وغيرها من المحافظات اليمنية.

وتقدم الدكتور الوالي بخالص التهاني والتبريكات للكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت متمنيا لها المزيد من التقدم والرخاء والخير.