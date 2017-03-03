اختتمت المسابقات الشعبية للموروث البحري في ديوانية الصيادين في منطقة الفنطاس أمس الأول والتي تأتي ضمن أنشطة مهرجان الموروث الشعبي الخليجي المتواصل هنا وسط مشاركة مميزة وحضور لافت من محبي هذه الألعاب الشعبية.

وقال رئيس الديوانية احمد الحمدان في تصريح للصحافيين عقب اختتام المسابقات ان هذه المسابقات شملت اقامة منافسات في ألعاب «الدامة» و«كوت بو ستة» و«المحيبس» اذ اضافت أجواء من البهجة والسرور لرواد الديوانية من الصيادين الكويتيين، مشيدا بتعاون جميع المتسابقين مع اللجنة المنظمة للمسابقات من حكام ومنظمين، ما ادى الى نجاح هذه الفعاليات.

وأضاف الحمدان ان اللجنة المنظمة للمسابقات برئاسة الشيخ سالم النواف اعتمدت جوائز نقدية مجزية للفائزين بالمراكز الأولى في هذه المسابقات والتي أقيمت أيضا في ديوانتي الوطية ورأس السالمية، مشيرا إلى ان اقامة هذه المسابقات تكتسب أهمية كبيرة لإحياء هذه الألعاب الشعبية لاسيما بين الشباب.

وثمن الرعاية الأميرية السامية للتراث البحري الكويتي الأصيل والذي شمل ايضا اضافة لهذه المسابقات اقامة ثلاث مسابقات في صيد الأسماك (الحداق) التي اقيمت في دواوين الصيادين الثلاث (الوطية والفنطاس ورأس السالمية) خلال شهر فبراير الماضي.

ويتضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي 2017 الذي انطلق منتصف شهر يناير الماضي في قرية صباح الأحمد التراثية إقامة مسابقات أخرى في فئات الأغنام والخيل (قدرة وتحمل) ومنافسات السرعة (فئة الخيل) وكذلك الطيور بمشاركة خليجية كبيرة من جهات عامة وخاصة.