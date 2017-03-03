زكّت هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية مرشح الكويت م.مازن الصانع رئيسا للجنة التنفيذية للأعوام الثلاثة المقبلة، وانتخبت الهيئة كلا من م.كمال أحمد من السعودية، ود.شبل عبدالغني من مصر، م.غياث القطيني من سورية، د. جوزيف عبده من لبنان، م.د.شرف الدين ابراهيم من السودان، م.محمد مسلم من العراق لعضوية الهيئة التنفيذية.

كما وافقت الهيئة في ختام أعمال جمعيتها العمومية التي استضافتها جمعية المهندسين على أن يكون مرشح الأردن م.رايق صالح، ومرشح فلسطين م.اياد باكير مراقبين في اللجنة التنفيذية في الهيئة.

وفي ختام أعمال الهيئة التي استضافتها جمعية المهندسين الكويتية، وجه المشاركون من نحو 10 دول عربية وبحضور الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب د.عادل الحديثي الشكر للكويت لحرصها على لم الشمل العربي وإحضار كل ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية التي استمرت يومي الثلاثاء 28 فبراير والأربعاء الأول من مارس.

من جهته، اعتبر م.الصانع أن هذه التزكية وسام نفخر به، وأننا قبلنا التكليف وسنكون عونا وداعمين للعمل الهندسي العربي، وفي كلمته أمام الجمعية العمومية قال الصانع: «..إننا نعاني جميعا في هذا الوطن العربي الكبير من خلل كبير في ممارساتنا الهندسية، حيث أنه ومن الواضح تأثر عملنا الفني بما نراه من فعاليات وتطورات سياسية تشهدها المنطقة، وندعو الباري عز وجل أن يكون عملنا الفني رافدا كبيرا وداعما للجهود المخلصة التي نراها لإعادة الأمن والاستقرار لربوع وطننا العربي الكبير حتى نتمكن كفنيين ومهندسين في المساهمة الحقيقية لتحقيق النمو والازدهار لشعوب منطقتنا..».

من جهته، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل في كلمته الترحيبية أمام الجمعية العمومية: إننا كمهندسين كويتيين لن نتوان في دعم العمل العربي الهندسي المشترك والارتقاء بأسس مزاولة المهنة الهندسية.