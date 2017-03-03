اسامة ابوالسعود

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قرارا بمنح بعض المزايا للأئمة والمؤذنين لتكون حافزا للشباب الكويتي للالتحاق بتلك الوظائف ولتفعيل النشاط الثقافي بالمساجد، وألحق ذلك بقرار توحيد القيمة الايجارية للمتمتعين بالسكن الوقفي عند 50 دينارا بدلا من 150 دينارا وذلك بهدف تخفيف الأعباء والالتزامات الملقاة على عاتق المذكورين.



كما أوضحت مصادر انه سيتم اصدار اللائحة التنفيذية للبنود الواردة في القرار الوزاري الصادر الأسبوع الماضي بتلك المزايا، حيث يستمر المعينون بموجب تلك اللائحة في الحصول على المكافأة الشهرية للدروس حرصا من الوزارة على استقطاب الشباب الكويتي للالتحاق بتلك الوظيفة بالإضافة الى اولوية الحصول على السكن، كما سيتم إشراك المعينين على بند المكافآت من خلال السماح لهم بإلقاء تلك الدروس حسب الميزانية المتاحة في البند المالي الخاص بذلك، وستنص اللائحة المزمع إصدارها على الآلية الخاصة بالتنفيذ.